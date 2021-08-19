Комп'ютерний клуб запросив на відкриття акторку фільмів для дорослих (фото)

На урочистій церемонії відкриття клубу Академія кіберспорту XP запрошена Юлія Романова, більш відома як Eva Elfie

Eva Elfie стане гостем на відкритті комп'ютерного клубу в Москві / Фото: Instagram Eva Elfie

Днями в Москві відкриється новий комп'ютерний клуб Академія кіберспорту XP. Організатори вирішили запросити на подію неординарну особистість.

Як стало відомо і прес-релізу організаторів, на відкритті з'явиться відома акторка фільмів для дорослих Юлія Романова, яка відома під псевдонімом Eva Elfie. Також серед запрошених гостей будуть стример Rootyasha і блогер Рахім.

Що цікаво, Юлію Романову представляють як веб-модель. За словами організаторів, метою відкриття клубу є можливість навчання комп'ютерному спорту під керівництвом досвідчених педагогів.

Директор Академії кіберспорту ХР Микита Баков стверджує, що клуб прагне формування здорового ставлення молоді до кіберспортивних дисциплін як до інтелектуальних видів спорту. Клуб буде розташовуватися у триповерховій будівлі та обладнаний 70-ма ПК.

Відкриття закладу заплановане на 28 серпня. На вечір в клубі запланований ALL-STARS турнір з симулятора CS:GO між відомими особистостями зі сфери геймінгу.