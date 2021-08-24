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В Кривом Роге проходит чемпионат Европы по киберфутболу (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
24 августа, 16:00
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Футбольный клуб Кривбасс стал одним из организаторов соревнования по видеоигре eFootball PES 2021
Кривой Рог принимает чемпионат Европы по киберфутболу
Кривой Рог принимает чемпионат Европы по киберфутболу / Фото: Кривбасс Кривой Рог

В эти дни в Кривом Роге проходит чемпионат Европы по киберфутболу. 11 национальных команд соревнуются в игре на симуляторе eFootball PES 2021.

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Участие принимают представители Украины, Азербайджана, Хорватии, Венгрии, Северной Македонии, Черногории, Португалии, Румынии, Сербии, Словакии и Турции.

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К этому моменту уже состоялись четвертьфинальные матчи. Украинская команда без шансов уступила португальцам путевку в 1/2 финала (0:2, 1:6).

В полуфинале Португалия сойдется с Турцией, а во второй паре состоится балканское дерби – Сербия против Северной Македонии. Матчи пройдут сегодня.

"Символично, что чемпионат Европы по киберфутболу проводят в Кривом Роге – городе, где началось возрождение профессионального футбола. Такие меры трансформируют промышленный город в туристический и футбольный центр", – заявил народный депутат Юрий Корявченков.

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Также сегодня состоится товарищеский матч, где сыграют символические сборные Украины и Европы. В нем примут участие многие известные экс-футболисты.

Среди них – Младен Бартулович, Виталий Виценец, Сергей Шищенко, Владимир Баенко, Сергей Назаренко и другие. Тренерами команд являются легенда Динамо Анатолий Демьяненко и президент Ингульца Александр Поворознюк.

Смотрите за поединком онлайн:

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