24 сентября 19:30
Колос --
Ворскла --
25 сентября 14:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 17:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
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Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
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Главная Игра Новости покера

Сегодня стартует Кубок Украины по онлайн-покеру: анонс, расписание турниров и призовые

Андрей Трофимов
24 сентября, 11:05
Крупнейший покер-рум Украины PokerMatch разыграет 22 миллиона призовых во время грандиозной серии Ukrainian Poker Cup

На Кубке Украины по онлайн-покеру будет разыграно 72 кубка / Фото: PokerMatch

Уже сегодня стартует Кубок Украины по онлайн-покеру (UPC). Организатор серии PokerMatch проведет 72 крутых ивента по Холдему, Омахе (4-х и 5-тикарточной), а также Китайскому покеру "Ананас".

Общая гарантия событий составляет 22 миллиона гривен, а победители турниров получат памятные медали, крутые кубки и солидные призовые. Сегодня же игроков ожидает "битва за Одессу"!

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Первым стартует ивент PLO Odesa Cup с бай-ином 500 гривен и гарантией 75 тысяч. Турнир начнется в 19:00, а уже через полчаса состоится аналогичный ивент по "Ананасу" со взносом 1000 гривен.

Заключительным событием дня станет соревнование по Холдему. Ивент начнется в 20:00 по Киеву, бай-ин составит 500 гривен, а гарантия – 750 тысяч!

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Аналогичные ивенты пройдут в субботу (Zhytomyr Cup) и в воскресенье (Dnipro Cup). Всего же до конца недели PokerMatch разыграет почти 3 миллиона гривен в девяти турнирах.

ДатаВремяНазвание турнираИграБай-инГарантия
24 сентября19:00 PLO Odesa CupPLO500 грн75 000 грн
24 сентября19:30 OFC Odesa CupOFC1 000 грн150 000 грн
24 сентября20:00 Odesa CupHoldem500 грн750 000 грн
25 сентября19:00 PLO Zhytomyr CupPLO500 грн75 000 грн
25 сентября19:30 OFC Zhytomyr CupOFC1 000 грн150 000 грн
25 сентября20:00 Zhytomyr CupHoldem500 грн1 000 000 грн
26 сентября19:00 PLO5 Dnipro CupPLO5500 грн75 000 грн
26 сентября19:30 OFC Dnipro CupOFC1 000 грн150 000 грн
26 сентября20:00 Dnipro CupHoldem500 грн500 000 грн

Кроме того, организаторы предлагают и дополнительные возможности нарастить свой банкролл. Вы можете выбить Мастеров городов в ивентах по Холдему, сразиться за 55 тысяч в спецакции "UPC Турниромания" или же посоревноваться в командном лидерборде. Детальнее о правилах конкурсов читайте на сайте PokerMatch.

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