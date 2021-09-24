24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Сьогодні стартує Кубок України з онлайн-покеру: анонс, розклад турнірів та призові

Андрій Трофімов
24 вересня, 11:05
Найбільший покер-рум України PokerMatch розіграє 22 мільйони призових під час грандіозної серії Ukrainian Poker Cup

На Кубку України з онлайн-покеру буде розіграно 72 кубки / Фото: PokerMatch

Вже сьогодні стартує Кубок України з онлайн-покеру (UPC). Організатор серії PokerMatch проведе 72 крутих івенти з Холдему, Омахи (4-х і 5-тикарткової), а також Китайського покеру "Ананас".

Загальна гарантія подій становить 22 мільйони гривень, а переможці турнірів отримають пам'ятні медалі, круті кубки і солідні призові. Сьогодні ж на гравців чекає "битва за Одесу"!

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Першим стартує івент PLO Odesa Cup з бай-іном 500 гривень і гарантією 75 тисяч. Турнір почнеться о 19:00, а вже через півгодини відбудеться аналогічний івент по "Ананас" із внеском 1000 гривень.

Завершальною подією дня стане змагання з Холдему. Івент почнеться о 20:00 за Києвом, бай-ін складе 500 гривень, а гарантія – 750 тисяч!

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Аналогічні івенти пройдуть в суботу (Zhytomyr Cup) і в неділю (Dnipro Cup). Всього ж до кінця цього тижня PokerMatch розіграє майже 3 мільйони гривень в дев'яти турнірах.

Дата Час Назва турніру Гра Бай-ін Гарантія
24 вересня19:00 PLO Odesa CupPLO500 грн75 000 грн
24 вересня19:30 OFC Odesa CupOFC1 000 грн150 000 грн
24 вересня20:00 Odesa CupHoldem500 грн750 000 грн
25 вересня19:00 PLO Zhytomyr CupPLO500 грн75 000 грн
25 вересня19:30 OFC Zhytomyr CupOFC1 000 грн150 000 грн
25 вересня20:00 Zhytomyr CupHoldem500 грн1 000 000 грн
26 вересня19:00 PLO5 Dnipro CupPLO5500 грн75 000 грн
26 вересня19:30 OFC Dnipro CupOFC1 000 грн150 000 грн
26 вересня20:00 Dnipro CupHoldem500 грн500 000 грн

Крім того, організатори пропонують і додаткові можливості наростити свій банкролл. Ви можете вибити Майстрів міст в івентах з Холдему, позмагатися за 55 тисяч у спецакції "UPC Турніроманія" або ж поконкурувати в командному лідерборді. Детальніше про правила конкурсів читайте на сайті PokerMatch.

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