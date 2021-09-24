Сьогодні стартує Кубок України з онлайн-покеру: анонс, розклад турнірів та призові

На Кубку України з онлайн-покеру буде розіграно 72 кубки / Фото: PokerMatch

Вже сьогодні стартує Кубок України з онлайн-покеру (UPC). Організатор серії PokerMatch проведе 72 крутих івенти з Холдему, Омахи (4-х і 5-тикарткової), а також Китайського покеру "Ананас".

Загальна гарантія подій становить 22 мільйони гривень, а переможці турнірів отримають пам'ятні медалі, круті кубки і солідні призові. Сьогодні ж на гравців чекає "битва за Одесу"!

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Першим стартує івент PLO Odesa Cup з бай-іном 500 гривень і гарантією 75 тисяч. Турнір почнеться о 19:00, а вже через півгодини відбудеться аналогічний івент по "Ананас" із внеском 1000 гривень.

Завершальною подією дня стане змагання з Холдему. Івент почнеться о 20:00 за Києвом, бай-ін складе 500 гривень, а гарантія – 750 тисяч!

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Аналогічні івенти пройдуть в суботу (Zhytomyr Cup) і в неділю (Dnipro Cup). Всього ж до кінця цього тижня PokerMatch розіграє майже 3 мільйони гривень в дев'яти турнірах.

Дата Час Назва турніру Гра Бай-ін Гарантія 24 вересня 19:00 PLO Odesa Cup PLO 500 грн 75 000 грн 24 вересня 19:30 OFC Odesa Cup OFC 1 000 грн 150 000 грн 24 вересня 20:00 Odesa Cup Holdem 500 грн 750 000 грн 25 вересня 19:00 PLO Zhytomyr Cup PLO 500 грн 75 000 грн 25 вересня 19:30 OFC Zhytomyr Cup OFC 1 000 грн 150 000 грн 25 вересня 20:00 Zhytomyr Cup Holdem 500 грн 1 000 000 грн 26 вересня 19:00 PLO5 Dnipro Cup PLO5 500 грн 75 000 грн 26 вересня 19:30 OFC Dnipro Cup OFC 1 000 грн 150 000 грн 26 вересня 20:00 Dnipro Cup Holdem 500 грн 500 000 грн

Крім того, організатори пропонують і додаткові можливості наростити свій банкролл. Ви можете вибити Майстрів міст в івентах з Холдему, позмагатися за 55 тисяч у спецакції "UPC Турніроманія" або ж поконкурувати в командному лідерборді. Детальніше про правила конкурсів читайте на сайті PokerMatch.