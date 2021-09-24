Сьогодні стартує Кубок України з онлайн-покеру: анонс, розклад турнірів та призові

На Кубку України з онлайн-покеру буде розіграно 72 кубки / Фото: PokerMatch
Вже сьогодні стартує Кубок України з онлайн-покеру (UPC). Організатор серії PokerMatch проведе 72 крутих івенти з Холдему, Омахи (4-х і 5-тикарткової), а також Китайського покеру "Ананас".
Загальна гарантія подій становить 22 мільйони гривень, а переможці турнірів отримають пам'ятні медалі, круті кубки і солідні призові. Сьогодні ж на гравців чекає "битва за Одесу"!
Першим стартує івент PLO Odesa Cup з бай-іном 500 гривень і гарантією 75 тисяч. Турнір почнеться о 19:00, а вже через півгодини відбудеться аналогічний івент по "Ананас" із внеском 1000 гривень.
Завершальною подією дня стане змагання з Холдему. Івент почнеться о 20:00 за Києвом, бай-ін складе 500 гривень, а гарантія – 750 тисяч!
Аналогічні івенти пройдуть в суботу (Zhytomyr Cup) і в неділю (Dnipro Cup). Всього ж до кінця цього тижня PokerMatch розіграє майже 3 мільйони гривень в дев'яти турнірах.
|Дата
|Час
|Назва турніру
|Гра
|Бай-ін
|Гарантія
|24 вересня
|19:00
|PLO Odesa Cup
|PLO
|500 грн
|75 000 грн
|24 вересня
|19:30
|OFC Odesa Cup
|OFC
|1 000 грн
|150 000 грн
|24 вересня
|20:00
|Odesa Cup
|Holdem
|500 грн
|750 000 грн
|25 вересня
|19:00
|PLO Zhytomyr Cup
|PLO
|500 грн
|75 000 грн
|25 вересня
|19:30
|OFC Zhytomyr Cup
|OFC
|1 000 грн
|150 000 грн
|25 вересня
|20:00
|Zhytomyr Cup
|Holdem
|500 грн
|1 000 000 грн
|26 вересня
|19:00
|PLO5 Dnipro Cup
|PLO5
|500 грн
|75 000 грн
|26 вересня
|19:30
|OFC Dnipro Cup
|OFC
|1 000 грн
|150 000 грн
|26 вересня
|20:00
|Dnipro Cup
|Holdem
|500 грн
|500 000 грн
Крім того, організатори пропонують і додаткові можливості наростити свій банкролл. Ви можете вибити Майстрів міст в івентах з Холдему, позмагатися за 55 тисяч у спецакції "UPC Турніроманія" або ж поконкурувати в командному лідерборді. Детальніше про правила конкурсів читайте на сайті PokerMatch.