Сборная Украины едет на Кубок Наций! Когда турнир и кто вошел в состав

Кубок Наций по матч-покеру пройдет в Северной Македонии

Украинский спорт понемногу возобновляется после начала войны с Россией. К примеру, футбольная сборная готовится к битве за путевку на ЧМ-2022 с Шотландией и уже добыла первую победу во время войны.

Ожидают свои сражения и украинские покеристы. С 23 по 27 мая в Северной Македонии состоится Кубок Наций – чемпионат мира по матч-покеру.

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Одним из участников является наша команда. Ивент пройдет в небольшом городке Гевгелия на границе с Грецией. Участниками Кубка Наций станут 14 сборных:

Австрия

Израиль

Германии

Исландия

Индия

Италия

Казахстан

Литва

Северная Македония

Монголия

Сингапур

Украина

Швейцария

Эстония

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В состав нашей команды вошли семеро игроков. Среди них нашлось место как опытным покеристам, так и дебютантам:

Артем Кобылинский (капитан команды)

(капитан команды) Анна Мазно

Владимир Дрокин

Иванна Соя

Василий Забродский

Александр Петрик

Игорь Котик

Отметим, что наша сборная является двукратным чемпионом мира по матч-покеру. Впервые Украина выступила на Кубке Наций в 2019 году и сходу его выиграла. А спустя год нашей команде удалось защитить титул.

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Спонсорами нашей команды являются компания PariMatch Ukraine, а также крупнейший онлайн-рум страны PokerMatch. Совместно со Всеукраинской федерацией спортивного покера спонсоры берут на себя все организационные вопросы, касающиеся нашей сборной.