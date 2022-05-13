Сборная Украины едет на Кубок Наций! Когда турнир и кто вошел в состав

Кубок Наций по матч-покеру пройдет в Северной Македонии
Украинский спорт понемногу возобновляется после начала войны с Россией. К примеру, футбольная сборная готовится к битве за путевку на ЧМ-2022 с Шотландией и уже добыла первую победу во время войны.
Ожидают свои сражения и украинские покеристы. С 23 по 27 мая в Северной Македонии состоится Кубок Наций – чемпионат мира по матч-покеру.
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Одним из участников является наша команда. Ивент пройдет в небольшом городке Гевгелия на границе с Грецией. Участниками Кубка Наций станут 14 сборных:
- Австрия
- Израиль
- Германии
- Исландия
- Индия
- Италия
- Казахстан
- Литва
- Северная Македония
- Монголия
- Сингапур
- Украина
- Швейцария
- Эстония
В состав нашей команды вошли семеро игроков. Среди них нашлось место как опытным покеристам, так и дебютантам:
- Артем Кобылинский (капитан команды)
- Анна Мазно
- Владимир Дрокин
- Иванна Соя
- Василий Забродский
- Александр Петрик
- Игорь Котик
Отметим, что наша сборная является двукратным чемпионом мира по матч-покеру. Впервые Украина выступила на Кубке Наций в 2019 году и сходу его выиграла. А спустя год нашей команде удалось защитить титул.
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Спонсорами нашей команды являются компания PariMatch Ukraine, а также крупнейший онлайн-рум страны PokerMatch. Совместно со Всеукраинской федерацией спортивного покера спонсоры берут на себя все организационные вопросы, касающиеся нашей сборной.