Збірна України їде на Кубок Націй! Коли турнір та хто увійшов до складу

Кубок Націй з матч-покеру пройде в Північній Македонії

Український спорт поступово відновлюється після початку війни з Росією. Наприклад, футбольна збірна готується до битви за путівку на ЧС-2022 із Шотландією і вже здобула першу перемогу під час війни.

Чекають на свої битви і українські покеристи. З 23 по 27 травня у Північній Македонії відбудеться Кубок Націй – чемпіонат світу з матч-покеру.

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Одним з учасників є наша команда. Івент пройде у невеликому містечку Гевгелія на кордоні з Грецією. Учасниками Кубка Націй стануть 14 збірних:

Австрія

Ізраїль

Німеччини

Ісландія

Індія

Італія

Казахстан

Литва

Північна Македонія

Монголія

Сінгапур

Україна

Швейцарія

Естонія

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До складу нашої команди увійшли семеро гравців. Серед них знайшлося місце як досвідченим покеристам, так і дебютантам:

Артем Кобилинський (капітан команди)

(капітан команди) Анна Мазно

Володимир Дрокін

Іванна Соя

Василь Забродський

Олександр Петрик

Ігор Котик

Зазначимо, що наша збірна є дворазовим чемпіоном світу з матч-покеру. Вперше Україна виступила на Кубку Націй у 2019 році та одразу його виграла. А за рік нашій команді вдалося захистити титул.

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Спонсорами нашої команди є PariMatch Ukraine, а також найбільший онлайн-рум країни PokerMatch. Спільно зі Всеукраїнською федерацією спортивного покеру спонсори беруть на себе всі організаційні питання щодо нашої збірної.