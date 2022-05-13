Збірна України їде на Кубок Націй! Коли турнір та хто увійшов до складу

Кубок Націй з матч-покеру пройде в Північній Македонії
Український спорт поступово відновлюється після початку війни з Росією. Наприклад, футбольна збірна готується до битви за путівку на ЧС-2022 із Шотландією і вже здобула першу перемогу під час війни.
Чекають на свої битви і українські покеристи. З 23 по 27 травня у Північній Македонії відбудеться Кубок Націй – чемпіонат світу з матч-покеру.
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Одним з учасників є наша команда. Івент пройде у невеликому містечку Гевгелія на кордоні з Грецією. Учасниками Кубка Націй стануть 14 збірних:
- Австрія
- Ізраїль
- Німеччини
- Ісландія
- Індія
- Італія
- Казахстан
- Литва
- Північна Македонія
- Монголія
- Сінгапур
- Україна
- Швейцарія
- Естонія
До складу нашої команди увійшли семеро гравців. Серед них знайшлося місце як досвідченим покеристам, так і дебютантам:
- Артем Кобилинський (капітан команди)
- Анна Мазно
- Володимир Дрокін
- Іванна Соя
- Василь Забродський
- Олександр Петрик
- Ігор Котик
Зазначимо, що наша збірна є дворазовим чемпіоном світу з матч-покеру. Вперше Україна виступила на Кубку Націй у 2019 році та одразу його виграла. А за рік нашій команді вдалося захистити титул.
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Спонсорами нашої команди є PariMatch Ukraine, а також найбільший онлайн-рум країни PokerMatch. Спільно зі Всеукраїнською федерацією спортивного покеру спонсори беруть на себе всі організаційні питання щодо нашої збірної.