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Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
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Пять пар на руках! Литовский ноунейм почти даром выиграл более 200 тысяч (видео)

Анатолий Дерека
21 сентября, 20:20
Мантас Нанартавичюс квалифицировался на крупный ивент через сателлит и сумел там неслабо пошуметь

Мантас Нанартавичюс удачно съездил на Северный Кипр / Фото: Pokernews

В августе на Северном Кипре прошла крупная серия Super High Roller Bowl Europe. А уже в сентябре в том же отеле Merit началась серия LIVE Millions, организованная одним из покер-румов.

Вчера же завершился "разогревочный" турнир Warm Up. Участие в нем приняли 745 человек, которые внесли по 2,2 тысячи долларов бай-ина.

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Финальный день затянулся аж на 13 часов, а его победителем стал сателлитчик из Литвы Мантас Нанартавичюс. Прибалт сумел выйти победителем из сумасшедшей раздачи, в которой пятерым участникам на руки прилетели пары.

Мантас получил тузов, тогда как его оппонентам выпали короли и "четверки". Еще двое игроки скинули по паре "десяток" на префлопе. После этой раздачи литовец захватил инициативу и без проблем дошел до победы.

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Важно отметить, что в 3-макс игроки заключили сделку, оставив на кону лишь 24 тысячи долларов. В итоге Мантас сумел поднять 210 тысяч, хотя и бай-ин ему не приходилось платить.

На ивент он отобрался через сателлит со взносом всего 220 долларов. Что интересно, Нанартавичюс за всю свою карьеру лишь раз оказался в призах в онлайн-турнире, заработав лишь 312 долларов.

Результаты финального стола LIVE MILLIONS North Cyprus Warm Up:

  1. Мантас Нанартавичюс (Литва) – 210,9 тыс. долларов
  2. Фахредин Мустафов (Болгария) – 156,2 тыс. долларов
  3. Ионел Антон (Румыния) – 158,3 тыс. долларов
  4. Сильма Макалу (Франция) – 81,4 тыс. долларов
  5. Георгес Ханна (Ливан) – 62 тыс. долларов
  6. Йохан Жильбер (Франция) – 50,1 тыс. долларов
  7. Куш Катариа (Индия) – 41,5 тыс. долларов
  8. Джим Суе Пан (Нидерланды) – 33 тыс. долларов
  9. Матье Чан (Мавритания) – 24,8 тыс. долларов

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