П'ять пар на руках! Литовський ноунейм майже задарма виграв більше 200 тисяч (відео)

Мантас Нанартавічюс вдало з'їздив на Північний Кіпр / Фото: Pokernews

В серпні на Північному Кіпрі пройшла велика серія Super High Roller Bowl Europe. А вже у вересні в тому ж готелі Merit почалася серія LIVE Millions, організована одним з покер-румів.

Вчора ж завершився "розігрівочний" турнір Warm Up. Участь в ньому взяли 745 осіб, які внесли по 2,2 тисячі доларів бай-іну.

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Фінальний день затягнувся аж на 13 годин, а його переможцем став сателітчик з Литви Мантас Нанартавічюс. Прибалт зумів вийти переможцем з божевільної роздачі, в якій п'ятьом учасникам на руки прилетіли пари.

Мантас отримав тузів, тоді як його опонентам випали королі та "четвірки". Ще двоє гравців скинули по парі "десяток" на префлопі. Після цієї роздачі литовець захопив ініціативу і без проблем дійшов до перемоги.

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Важливо відзначити, що у 3-макс гравці уклали угоду, залишивши на кону лише 24 тисячі доларів. В підсумку Мантас зумів підняти 210 тисяч, хоча і бай-ін йому не доводилося платити.

На івент він відібрався через сателіт із внеском всього 220 доларів. Що цікаво, Нанартавічюс за всю свою кар'єру лише раз опинився у призах в онлайн-турнірі, заробивши лише 312 доларів.

Результати фінального столу LIVE MILLIONS North Cyprus Warm Up:

Мантас Нанартавічюс (Литва) – 210,9 тис. доларів Фахредін Мустафа (Болгарія) – 156,2 тис. доларів Іонел Антон (Румунія) – 158,3 тис. доларів Сільма Макалу (Франція) – 81,4 тис. доларів Георгес Ханна (Ліван) – 62 тис. доларів Йохан Жильбер (Франція) – 50,1 тис. доларів Куш Катаріа (Індія) – 41,5 тис. доларів Джим Суе Пан (Нідерланди) – 33 тис. доларів Матьє Чан (Мавританія) – 24,8 тис. доларів