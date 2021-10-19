Прокатись по миру в онлайне! В ноябре PokerMatch проведет крупную серию турниров

International Poker Cup пройдет с 1 по 21 ноября на PokerMatch

Вчера подошел к концу Кубок Украины по онлайн-покеру. Крупнейший рум страны PokerMatch провел 72 ивента, в которых разыграл кубки и призовые в разных городах Украины.

Скучать онлайн-игрокам придется недолго, ведь уже с 1 ноября стартует новая грандиозная серия International Poker Cup (IPC). Общая гарантия ивентов составит 18,5 миллионов гривен.

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Компания разработала сетку турниров вместе со своим экспертом Глебом Тремзиным. Ивенты будут названы в честь крупнейших покерных центров мира. Ежедневно игроков будут ждать турниры по таким дисциплинам:

Безлимитный Холдем

Омаха с прогрессивным нокаутом

Китайский покер "Ананас"

Безлимитный Холдем с прогрессивным нокаутом

Бай-ины событий будут варьироваться от 200 до 2500 гривен. Всего будет проведено 84 турнира, а завершится серия IPC, конечно же, в Киеве 21 ноября. Гарантия Главного события составит аж 1,5 миллиона гривен! Ивенты "пройдут" в следующих городах:

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Нью-Йорк (1 ноября)

(1 ноября) Дубаи (2 ноября)

(2 ноября) Бангкок (3 ноября)

(3 ноября) Сингапур (4 ноября)

(4 ноября) Гонконг (5 ноября)

(5 ноября) Лас-Вегас (6 ноября)

(6 ноября) Рим (7 ноября)

(7 ноября) Токио (8 ноября)

(8 ноября) Прага (9 ноября)

(9 ноября) Барселона (10 ноября)

(10 ноября) Амстердам (11 ноября)

(11 ноября) Лондон (12 ноября)

(12 ноября) Макау (13 ноября)

(13 ноября) Сочи (14 ноября)

(14 ноября) Париж (15 ноября)

(15 ноября) Берлин (16 ноября)

(16 ноября) Монако (17 ноября)

(17 ноября) Сеул (18 ноября)

(18 ноября) Минск (19 ноября)

(19 ноября) Розвадов (20 ноября)

(20 ноября) Киев (21 ноября)

Кроме того, PokerMatch проведет дополнительную акцию "Турниромания" и будет вести командный лидерборд. В обоих этих мероприятиях можно будет выиграть дополнительные призы.

Также покер-рум разыграет пять билетов на крупнейшую офлайн-серию European Poker Tour, которая состоится в Праге в декабре этого года. Подробнее о правилах участия в акциях можно прочитать на сайте PokerMatch.