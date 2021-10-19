19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Десна --
Олександрія --
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Металіст 1925 --
Інгулець --
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Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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Прокотися по світу в онлайні! У листопаді PokerMatch проведе велику серію турнірів

Андрій Трофімов
19 жовтня, 09:00
Найбільший покер-рум України розіграє понад 18 мільйонів гривень в крутих онлайн-івентах серії International Poker Cup

International Poker Cup пройде з 1 по 21 листопада на PokerMatch

Вчора підійшов до кінця Кубок України з онлайн-покеру. Найбільший рум країни PokerMatch провів 72 івенти, в яких розіграв кубки та призові в різних містах України.

Нудьгувати онлайн-гравцям доведеться недовго, адже вже з 1 листопада стартує нова грандіозна серія International Poker Cup (IPC). Загальна гарантія івентів складе 18,5 мільйонів гривень.

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Компанія розробила сітку турнірів разом зі своїм експертом Глібом Тремзіним. Івенти будуть названі на честь найбільших покерних центрів світу. Щодня на гравців чекатимуть турніри з таких дисциплін:

  • Безлімітний Холдем
  • Омаха з прогресивним нокаутом
  • Китайський покер "Ананас"
  • Безлімітний Холдем з прогресивним нокаутом

Бай-іни подій будуть варіюватися від 200 до 2500 гривень. Всього буде проведено 84 турніри, а завершиться серія IPC, звичайно ж, в Києві 21 листопада. Гарантія Головної події складе аж 1,5 мільйона гривень! Івенти "пройдуть" в наступних містах:

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  • Нью-Йорк (1 листопада)
  • Дубаї (2 листопада)
  • Бангкок (3 листопада)
  • Сінгапур (4 листопада)
  • Гонконг (5 листопада)
  • Лас-Вегас (6 листопада)
  • Рим (7 листопада)
  • Токіо (8 листопада)
  • Прага (9 листопада)
  • Барселона (10 листопада)
  • Амстердам (11 листопада)
  • Лондон (12 листопада)
  • Макау (13 листопада)
  • Сочі (14 листопада)
  • Париж (15 листопада)
  • Берлін (16 листопада)
  • Монако (17 листопада)
  • Сеул (18 листопада)
  • Мінськ (19 листопада)
  • Розвадов (20 листопада)
  • Київ (21 листопада)

Крім того, PokerMatch проведе додаткову акцію "Турніроманія" і буде вести командний лідерборд. В обох цих заходах можна буде виграти додаткові призи.

Також покер-рум розіграє п'ять квитків на велику офлайн-серію European Poker Tour, яка відбудеться в Празі в грудні цього року. Детальніше про правила участі в акціях можна прочитати на сайті PokerMatch.

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