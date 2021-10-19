Прокотися по світу в онлайні! У листопаді PokerMatch проведе велику серію турнірів

International Poker Cup пройде з 1 по 21 листопада на PokerMatch

Вчора підійшов до кінця Кубок України з онлайн-покеру. Найбільший рум країни PokerMatch провів 72 івенти, в яких розіграв кубки та призові в різних містах України.

Нудьгувати онлайн-гравцям доведеться недовго, адже вже з 1 листопада стартує нова грандіозна серія International Poker Cup (IPC). Загальна гарантія івентів складе 18,5 мільйонів гривень.

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Компанія розробила сітку турнірів разом зі своїм експертом Глібом Тремзіним. Івенти будуть названі на честь найбільших покерних центрів світу. Щодня на гравців чекатимуть турніри з таких дисциплін:

Безлімітний Холдем

Омаха з прогресивним нокаутом

Китайський покер "Ананас"

Безлімітний Холдем з прогресивним нокаутом

Бай-іни подій будуть варіюватися від 200 до 2500 гривень. Всього буде проведено 84 турніри, а завершиться серія IPC, звичайно ж, в Києві 21 листопада. Гарантія Головної події складе аж 1,5 мільйона гривень! Івенти "пройдуть" в наступних містах:

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Нью-Йорк (1 листопада)

(1 листопада) Дубаї (2 листопада)

(2 листопада) Бангкок (3 листопада)

(3 листопада) Сінгапур (4 листопада)

(4 листопада) Гонконг (5 листопада)

(5 листопада) Лас-Вегас (6 листопада)

(6 листопада) Рим (7 листопада)

(7 листопада) Токіо (8 листопада)

(8 листопада) Прага (9 листопада)

(9 листопада) Барселона (10 листопада)

(10 листопада) Амстердам (11 листопада)

(11 листопада) Лондон (12 листопада)

(12 листопада) Макау (13 листопада)

(13 листопада) Сочі (14 листопада)

(14 листопада) Париж (15 листопада)

(15 листопада) Берлін (16 листопада)

(16 листопада) Монако (17 листопада)

(17 листопада) Сеул (18 листопада)

(18 листопада) Мінськ (19 листопада)

(19 листопада) Розвадов (20 листопада)

(20 листопада) Київ (21 листопада)

Крім того, PokerMatch проведе додаткову акцію "Турніроманія" і буде вести командний лідерборд. В обох цих заходах можна буде виграти додаткові призи.

Також покер-рум розіграє п'ять квитків на велику офлайн-серію European Poker Tour, яка відбудеться в Празі в грудні цього року. Детальніше про правила участі в акціях можна прочитати на сайті PokerMatch.