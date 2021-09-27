Определились первые победители Кубка Украины по онлайн-покеру. Кто они и сколько выиграли

Станислав Галатенко разрывает соперников на турнирах UPC по Омахе / Фото: PokerMatch

В пятницу, 24 сентября, стартовал Кубок Украины по онлайн-покеру (UPC), который проводится крупнейшим румом Украины PokerMatch. За прошедшие три дня было отыграно девять турниров.

За эти дни прошли ивенты в кубках Одессы, Житомира и Днепра по трем дисциплинам: Холдему, Омахе и Китайскому покеру "Ананасу". В них были определены семь победителей, ведь двое участников сумели оформить по дублю.

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Один из лучших игроков Украины Стас Галатенко под ником shrekpoker91 сумел победить в одесском и житомирском кубках по Омахе, заработав в сумме более 63 тысяч гривен. Также два триумфа и на счету игрока с ником borsalino, который выиграл днепровский турнир по Омахе и одесский – по "Ананасу".

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Отдельно стоит выделить кубок Житомира по Холдему, который собрал 1502 входа и перебил гарантию в 1 миллион. Его победитель winning1211 сумел добыть наибольшие призовые за уик-энд – 123 тысячи гривен.

Турнир Призовой фонд Победитель Призовые PLO Odesa Cup 130 950 грн shrekpoker91 34 047 грн OFC Odesa Cup 150 000 грн borsalino 30 752 грн Odesa Cup 750 000 грн knifer 106 442 грн PLO Zhytomyr Cup 107 550 грн shrekpoker91 29 038 грн OFC Zhytomyr Cup 150 000 грн plsgogame 42 000 грн Zhytomyr Cup 1 128 600 грн winning1211 123 669 грн PLO5 Dnipro Cup 112 950 грн borsalino 26 858 грн OFC Dnipro Cup 150 000 грн coliseumklim 42 000 грн Dnipro Cup 500 000 грн maloy128 92 778 грн

Всего же за три дня турниры UPC было совершено 4289 входов, а общий призовой фонд составил более 3,1 миллиона гривен.

Уже на этой неделе нас ждут аж 21 турнир в кубках Львова, Полтавы, Ужгорода, Чернигова, Тернополя, Запорожья и Харькова. Общий призовой фонд составит не менее 4 миллионов гривен.

Дата Время Турнира Игра Бай-ин Гарантия 27.09. 19:00 PLO5 Lviv Cup Омаха (5к) 275 грн 50 000 грн 27.09. 19:30 OFC Lviv Cup OFC 1 000 грн 100 000 грн 27.09. 20:00 Lviv Cup Холдем 250 грн 300 000 грн 28.09. 19:00 PLO5 Poltava Cup Омаха (5к) 275 грн 50 000 грн 28.09. 19:30 OFC Poltava Cup OFC 1 000 грн 100 000 грн 28.09. 20:00 Poltava Cup Холдем 250 грн 300 000 грн 29.09. 19:00 PLO Uzhhorod Cup Омаха 275 грн 50 000 грн 29.09. 19:30 OFC Uzhhorod Cup OFC 1 000 грн 100 000 грн 29.09. 20:00 Uzhhorod Cup Холдем 250 грн 300 000 грн 30.09. 19:00 PLO Chernihiv Cup Омаха 275 грн 50 000 грн 30.09. 19:30 OFC Chernihiv Cup OFC 1 000 грн 100 000 грн 30.09. 20:00 Chernihiv Cup Холдем 250 грн 300 000 грн 01.10. 19:00 PLO Ternopil Cup Омаха 500 грн 75 000 грн 01.10. 19:30 OFC Ternopil Cup OFC 1 000 грн 150 000 грн 01.10. 20:00 Ternopil Cup Холдем 500 грн 500 000 грн 02.10. 19:00 PLO Zaporizhzhia Cup Омаха 500 грн 75 000 грн 02.10. 19:30 OFC Zaporizhzhia Cup OFC 1 000 грн 150 000 грн 02.10. 20:00 Zaporizhzhia Cup Холдем 500 грн 1 000 000 грн 03.10. 19:00 PLO5 Kharkiv Cup Омаха (5к) 500 грн 100 000 грн 03.10. 19:30 OFC Kharkiv Cup OFC 1 000 грн 150 000 грн 03.10. 20:00 Kharkiv Cup Холдем 500 грн 500 000 грн

Не следует забывать и о призах за нокауты Мастеров городов, а также акциях "Турниромания" и командном лидерборде на GipsyTeam. Детальнее о правилах акции и промежуточных итогах читайте на сайте PokerMatch.