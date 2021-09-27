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Определились первые победители Кубка Украины по онлайн-покеру. Кто они и сколько выиграли

Андрей Трофимов
27 сентября, 15:25
Станислав Галатенко победил в двух ивентах UPC, выиграв в сумме более 60 тысяч гривен

Станислав Галатенко разрывает соперников на турнирах UPC по Омахе / Фото: PokerMatch

В пятницу, 24 сентября, стартовал Кубок Украины по онлайн-покеру (UPC), который проводится крупнейшим румом Украины PokerMatch. За прошедшие три дня было отыграно девять турниров.

За эти дни прошли ивенты в кубках Одессы, Житомира и Днепра по трем дисциплинам: Холдему, Омахе и Китайскому покеру "Ананасу". В них были определены семь победителей, ведь двое участников сумели оформить по дублю.

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Один из лучших игроков Украины Стас Галатенко под ником shrekpoker91 сумел победить в одесском и житомирском кубках по Омахе, заработав в сумме более 63 тысяч гривен. Также два триумфа и на счету игрока с ником borsalino, который выиграл днепровский турнир по Омахе и одесский – по "Ананасу".

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Отдельно стоит выделить кубок Житомира по Холдему, который собрал 1502 входа и перебил гарантию в 1 миллион. Его победитель winning1211 сумел добыть наибольшие призовые за уик-энд – 123 тысячи гривен.

ТурнирПризовой фондПобедительПризовые
PLO Odesa Cup130 950 грнshrekpoker9134 047 грн
OFC Odesa Cup150 000 грнborsalino30 752 грн
Odesa Cup750 000 грнknifer106 442 грн
PLO Zhytomyr Cup107 550 грнshrekpoker9129 038 грн
OFC Zhytomyr Cup150 000 грнplsgogame42 000 грн
Zhytomyr Cup1 128 600 грнwinning1211123 669 грн
PLO5 Dnipro Cup112 950 грнborsalino26 858 грн
OFC Dnipro Cup150 000 грнcoliseumklim42 000 грн
Dnipro Cup500 000 грнmaloy12892 778 грн

Всего же за три дня турниры UPC было совершено 4289 входов, а общий призовой фонд составил более 3,1 миллиона гривен.

Уже на этой неделе нас ждут аж 21 турнир в кубках Львова, Полтавы, Ужгорода, Чернигова, Тернополя, Запорожья и Харькова. Общий призовой фонд составит не менее 4 миллионов гривен.

ДатаВремяТурнираИграБай-инГарантия
27.09.19:00 PLO5 Lviv CupОмаха (5к)275 грн50 000 грн
27.09.19:30 OFC Lviv CupOFC1 000 грн100 000 грн
27.09.20:00 Lviv CupХолдем250 грн300 000 грн
28.09.19:00 PLO5 Poltava CupОмаха (5к)275 грн50 000 грн
28.09.19:30 OFC Poltava CupOFC1 000 грн100 000 грн
28.09.20:00 Poltava CupХолдем250 грн300 000 грн
29.09.19:00 PLO Uzhhorod CupОмаха275 грн50 000 грн
29.09.19:30 OFC Uzhhorod CupOFC1 000 грн100 000 грн
29.09.20:00 Uzhhorod CupХолдем250 грн300 000 грн
30.09.19:00 PLO Chernihiv CupОмаха275 грн50 000 грн
30.09.19:30 OFC Chernihiv CupOFC1 000 грн100 000 грн
30.09.20:00 Chernihiv CupХолдем250 грн300 000 грн
01.10.19:00 PLO Ternopil CupОмаха500 грн75 000 грн
01.10.19:30 OFC Ternopil CupOFC1 000 грн150 000 грн
01.10.20:00 Ternopil CupХолдем500 грн500 000 грн
02.10.19:00 PLO Zaporizhzhia CupОмаха500 грн75 000 грн
02.10.19:30OFC Zaporizhzhia CupOFC1 000 грн150 000 грн
02.10.20:00 Zaporizhzhia CupХолдем500 грн1 000 000 грн
03.10.19:00 PLO5 Kharkiv CupОмаха (5к)500 грн100 000 грн
03.10.19:30 OFC Kharkiv CupOFC1 000 грн150 000 грн
03.10.20:00 Kharkiv CupХолдем500 грн500 000 грн

Не следует забывать и о призах за нокауты Мастеров городов, а также акциях "Турниромания" и командном лидерборде на GipsyTeam. Детальнее о правилах акции и промежуточных итогах читайте на сайте PokerMatch.

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