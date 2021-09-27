Визначилися перші переможці Кубка України з онлайн-покеру. Хто вони і скільки виграли

Станіслав Галатенко розриває суперників на турнірах UPC з Омахи / Фото: PokerMatch
У п'ятницю, 24 вересня, стартував Кубок України з онлайн-покеру (UPC), який проводиться найбільшим румом України PokerMatch. За минулі три дні було відіграно дев'ять турнірів.
Вже відбулися івенти в кубках Одеси, Житомира та Дніпра з трьох дисциплін: Холдему, Омахи та Китайського покеру "Ананас". У них були визначені сім переможців, адже двоє учасників зуміли оформити по дублю.
Один з кращих гравців України Стас Галатенко під ніком shrekpoker91 зумів перемогти в одеському і житомирському кубках з Омахи, заробивши в сумі понад 63 тисяч гривень. Також два тріумфи і на рахунку гравця з ніком borsalino, який виграв дніпровський турнір з Омахи та одеський – по "Ананас".
Окремо варто виділити кубок Житомира по Холдему, який зібрав 1502 входи та перебив гарантію в 1 мільйон. Його переможець winning1211 зумів добути найбільші призові за вікенд – 123 тисячі гривень.
|Турнір
|Призовий фонд
|Переможець
|Призові
|PLO Odesa Cup
|130 950 грн
|shrekpoker91
|34 047 грн
|OFC Odesa Cup
|150 000 грн
|borsalino
|30 752 грн
|Odesa Cup
|750 000 грн
|knifer
|106: 442 грн
|PLO Zhytomyr Cup
|107 550 грн
|shrekpoker91
|29 038 грн
|OFC Zhytomyr Cup
|150 000 грн
|plsgogame
|42 000 грн
|Zhytomyr Cup
|1 128 600 грн
|winning1211
|123 669 грн
|PLO5 Dnipro Cup
|112 950 грн
|borsalino
|26 858 грн
|OFC Dnipro Cup
|150 000 грн
|coliseumklim
|42 000 грн
|Dnipro Cup
|500 000 грн
|maloy128
|92 778 грн
Всього ж за три дні турніри UPC було виконано 4289 входів, а загальний призовий фонд склав понад 3,1 мільйона гривень.
Вже на цьому тижні на нас чекає аж 21 турнір в кубках Львова, Полтави, Ужгорода, Чернігова, Тернополя, Запоріжжя та Харкова. Загальний призовий фонд складе як мінімум 4 мільйонів гривень.
|Дата
|Час
|Турніри
|Гра
|Бай-ін
|Гарантія
|27.09.
|19:00
|PLO5 Lviv Cup
|Омаха (5к)
|275 грн
|50 000 грн
|27.09.
|19:30
|OFC Lviv Cup
|OFC
|1 000 грн
|100 000 грн
|27.09.
|20:00
|Lviv Cup
|Холдем
|250 грн
|300 000 грн
|28.09.
|19:00
|PLO5 Poltava Cup
|Омаха (5к)
|275 грн
|50 000 грн
|28.09.
|19:30
|OFC Poltava Cup
|OFC
|1 000 грн
|100 000 грн
|28.09.
|20:00
|Poltava Cup
|Холдем
|250 грн
|300 000 грн
|29.09.
|19:00
|PLO Uzhhorod Cup
|Омаха
|275 грн
|50 000 грн
|29.09.
|19:30
|OFC Uzhhorod Cup
|OFC
|1 000 грн
|100 000 грн
|29.09.
|20:00
|Uzhhorod Cup
|Холдем
|250 грн
|300 000 грн
|30.09.
|19:00
|PLO Chernihiv Cup
|Омаха
|275 грн
|50 000 грн
|30.09.
|19:30
|OFC Chernihiv Cup
|OFC
|1 000 грн
|100 000 грн
|30.09.
|20:00
|Chernihiv Cup
|Холдем
|250 грн
|300 000 грн
|01.10.
|19:00
|PLO Ternopil Cup
|Омаха
|500 грн
|75 000 грн
|01.10.
|19:30
|OFC Ternopil Cup
|OFC
|1 000 грн
|150 000 грн
|01.10.
|20:00
|Ternopil Cup
|Холдем
|500 грн
|500 000 грн
|02.10.
|19:00
|PLO Zaporizhzhia Cup
|Омаха
|500 грн
|75 000 грн
|02.10.
|19:30
|OFC Zaporizhzhia Cup
|OFC
|1 000 грн
|150 000 грн
|02.10.
|20:00
|Zaporizhzhia Cup
|Холдем
|500 грн
|1 000 000 грн
|03.10.
|19:00
|PLO5 Kharkiv Cup
|Омаха (5к)
|500 грн
|100 000 грн
|03.10.
|19:30
|OFC Kharkiv Cup
|OFC
|1 000 грн
|150 000 грн
|03.10.
|20:00
|Kharkiv Cup
|Холдем
|500 грн
|500 000 грн
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