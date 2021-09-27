Визначилися перші переможці Кубка України з онлайн-покеру. Хто вони і скільки виграли

Станіслав Галатенко розриває суперників на турнірах UPC з Омахи / Фото: PokerMatch

У п'ятницю, 24 вересня, стартував Кубок України з онлайн-покеру (UPC), який проводиться найбільшим румом України PokerMatch. За минулі три дні було відіграно дев'ять турнірів.

Вже відбулися івенти в кубках Одеси, Житомира та Дніпра з трьох дисциплін: Холдему, Омахи та Китайського покеру "Ананас". У них були визначені сім переможців, адже двоє учасників зуміли оформити по дублю.

Реклама

Один з кращих гравців України Стас Галатенко під ніком shrekpoker91 зумів перемогти в одеському і житомирському кубках з Омахи, заробивши в сумі понад 63 тисяч гривень. Також два тріумфи і на рахунку гравця з ніком borsalino, який виграв дніпровський турнір з Омахи та одеський – по "Ананас".

Реклама

Окремо варто виділити кубок Житомира по Холдему, який зібрав 1502 входи та перебив гарантію в 1 мільйон. Його переможець winning1211 зумів добути найбільші призові за вікенд – 123 тисячі гривень.

Турнір Призовий фонд Переможець Призові PLO Odesa Cup 130 950 грн shrekpoker91 34 047 грн OFC Odesa Cup 150 000 грн borsalino 30 752 грн Odesa Cup 750 000 грн knifer 106: 442 грн PLO Zhytomyr Cup 107 550 грн shrekpoker91 29 038 грн OFC Zhytomyr Cup 150 000 грн plsgogame 42 000 грн Zhytomyr Cup 1 128 600 грн winning1211 123 669 грн PLO5 Dnipro Cup 112 950 грн borsalino 26 858 грн OFC Dnipro Cup 150 000 грн coliseumklim 42 000 грн Dnipro Cup 500 000 грн maloy128 92 778 грн

Всього ж за три дні турніри UPC було виконано 4289 входів, а загальний призовий фонд склав понад 3,1 мільйона гривень.

Вже на цьому тижні на нас чекає аж 21 турнір в кубках Львова, Полтави, Ужгорода, Чернігова, Тернополя, Запоріжжя та Харкова. Загальний призовий фонд складе як мінімум 4 мільйонів гривень.

Дата Час Турніри Гра Бай-ін Гарантія 27.09. 19:00 PLO5 Lviv Cup Омаха (5к) 275 грн 50 000 грн 27.09. 19:30 OFC Lviv Cup OFC 1 000 грн 100 000 грн 27.09. 20:00 Lviv Cup Холдем 250 грн 300 000 грн 28.09. 19:00 PLO5 Poltava Cup Омаха (5к) 275 грн 50 000 грн 28.09. 19:30 OFC Poltava Cup OFC 1 000 грн 100 000 грн 28.09. 20:00 Poltava Cup Холдем 250 грн 300 000 грн 29.09. 19:00 PLO Uzhhorod Cup Омаха 275 грн 50 000 грн 29.09. 19:30 OFC Uzhhorod Cup OFC 1 000 грн 100 000 грн 29.09. 20:00 Uzhhorod Cup Холдем 250 грн 300 000 грн 30.09. 19:00 PLO Chernihiv Cup Омаха 275 грн 50 000 грн 30.09. 19:30 OFC Chernihiv Cup OFC 1 000 грн 100 000 грн 30.09. 20:00 Chernihiv Cup Холдем 250 грн 300 000 грн 01.10. 19:00 PLO Ternopil Cup Омаха 500 грн 75 000 грн 01.10. 19:30 OFC Ternopil Cup OFC 1 000 грн 150 000 грн 01.10. 20:00 Ternopil Cup Холдем 500 грн 500 000 грн 02.10. 19:00 PLO Zaporizhzhia Cup Омаха 500 грн 75 000 грн 02.10. 19:30 OFC Zaporizhzhia Cup OFC 1 000 грн 150 000 грн 02.10. 20:00 Zaporizhzhia Cup Холдем 500 грн 1 000 000 грн 03.10. 19:00 PLO5 Kharkiv Cup Омаха (5к) 500 грн 100 000 грн 03.10. 19:30 OFC Kharkiv Cup OFC 1 000 грн 150 000 грн 03.10. 20:00 Kharkiv Cup Холдем 500 грн 500 000 грн

Не слід забувати і про призи за нокаути Майстрів міст, а також акціях "Турніроманія" і командний лідерборд на GipsyTeam. Детальніше про правила акції та проміжні підсумки читайте на сайті PokerMatch.