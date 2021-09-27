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Визначилися перші переможці Кубка України з онлайн-покеру. Хто вони і скільки виграли

Андрій Трофімов
27 вересня, 15:25
Станіслав Галатенко переміг у двох івентах UPC, вигравши в сумі понад 60 тисяч гривень

Станіслав Галатенко розриває суперників на турнірах UPC з Омахи / Фото: PokerMatch

У п'ятницю, 24 вересня, стартував Кубок України з онлайн-покеру (UPC), який проводиться найбільшим румом України PokerMatch. За минулі три дні було відіграно дев'ять турнірів.

Вже відбулися івенти в кубках Одеси, Житомира та Дніпра з трьох дисциплін: Холдему, Омахи та Китайського покеру "Ананас". У них були визначені сім переможців, адже двоє учасників зуміли оформити по дублю.

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Один з кращих гравців України Стас Галатенко під ніком shrekpoker91 зумів перемогти в одеському і житомирському кубках з Омахи, заробивши в сумі понад 63 тисяч гривень. Також два тріумфи і на рахунку гравця з ніком borsalino, який виграв дніпровський турнір з Омахи та одеський – по "Ананас".

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Окремо варто виділити кубок Житомира по Холдему, який зібрав 1502 входи та перебив гарантію в 1 мільйон. Його переможець winning1211 зумів добути найбільші призові за вікенд – 123 тисячі гривень.

Турнір Призовий фонд Переможець Призові
PLO Odesa Cup130 950 грнshrekpoker91 34 047 грн
OFC Odesa Cup150 000 грнborsalino 30 752 грн
Odesa Cup750 000 грнknifer 106: 442 грн
PLO Zhytomyr Cup107 550 грнshrekpoker91 29 038 грн
OFC Zhytomyr Cup150 000 грнplsgogame 42 000 грн
Zhytomyr Cup1 128 600 грнwinning1211 123 669 грн
PLO5 Dnipro Cup112 950 грнborsalino 26 858 грн
OFC Dnipro Cup150 000 грнcoliseumklim 42 000 грн
Dnipro Cup500 000 грнmaloy128 92 778 грн

Всього ж за три дні турніри UPC було виконано 4289 входів, а загальний призовий фонд склав понад 3,1 мільйона гривень.

Вже на цьому тижні на нас чекає аж 21 турнір в кубках Львова, Полтави, Ужгорода, Чернігова, Тернополя, Запоріжжя та Харкова. Загальний призовий фонд складе як мінімум 4 мільйонів гривень.

Дата Час ТурніриГра Бай-ін Гарантія
27.09.19:00 PLO5 Lviv CupОмаха (5к)275 грн50 000 грн
27.09.19:30 OFC Lviv CupOFC1 000 грн100 000 грн
27.09.20:00 Lviv CupХолдем250 грн300 000 грн
28.09.19:00 PLO5 Poltava CupОмаха (5к)275 грн50 000 грн
28.09.19:30 OFC Poltava CupOFC1 000 грн100 000 грн
28.09.20:00 Poltava CupХолдем250 грн300 000 грн
29.09.19:00 PLO Uzhhorod CupОмаха275 грн50 000 грн
29.09.19:30 OFC Uzhhorod CupOFC1 000 грн100 000 грн
29.09.20:00 Uzhhorod CupХолдем250 грн300 000 грн
30.09.19:00 PLO Chernihiv CupОмаха275 грн50 000 грн
30.09.19:30 OFC Chernihiv CupOFC1 000 грн100 000 грн
30.09.20:00 Chernihiv CupХолдем250 грн300 000 грн
01.10.19:00 PLO Ternopil CupОмаха500 грн75 000 грн
01.10.19:30 OFC Ternopil CupOFC1 000 грн150 000 грн
01.10.20:00 Ternopil CupХолдем500 грн500 000 грн
02.10.19:00 PLO Zaporizhzhia CupОмаха500 грн75 000 грн
02.10.19:30 OFC Zaporizhzhia CupOFC1 000 грн150 000 грн
02.10.20:00 Zaporizhzhia CupХолдем500 грн1 000 000 грн
03.10.19:00 PLO5 Kharkiv CupОмаха (5к)500 грн100 000 грн
03.10.19:30 OFC Kharkiv CupOFC1 000 грн150 000 грн
03.10.20:00 Kharkiv CupХолдем500 грн500 000 грн

Не слід забувати і про призи за нокаути Майстрів міст, а також акціях "Турніроманія" і командний лідерборд на GipsyTeam. Детальніше про правила акції та проміжні підсумки читайте на сайті PokerMatch.

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