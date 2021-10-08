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Новые чемпионы мира по покеру: список всех победителей WSOP 2021

Анатолий Дерека
8 октября, 19:20
Рассказываем вам о всех триумфаторах Мировой серии покера в этом году и их призовых

Мировая серия покера продлится с 30 сентября по 17 ноября / Фото: WSOP

30 сентября стартовала Мировая серия покера 2021. В Лас-Вегасе на WSOP разыгрывается 88 золотых браслетов, тогда как еще 10 наград определят чемпионов в онлайне.

В прошлом году серия впервые не состоялась в "живом режиме" из-за пандемии коронавируса. Впрочем, в этом году покеристы вернулись за покерные столы, а попасть на WSOP могут только вакцинированные игроки.

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Турнир проводится с 1970 года и за это время на сериях было разыграно 1689 золотых браслетов. Рекордсменом по их количеству является американец Фил Хельмут, у которого 15 таких наград. По 10 титулов у Джонни Чена, Дойла Брансона и Фила Айви.

Все они могут пополнить свою коллекцию в этом году, как и другие покеристы. Финал WSOP намечен на 17 ноября. Вашему вниманию – список всех победителей Мировой серии покера 2021:

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ИвентНазваниеБай-инКол-во входовПобедительПриз
1Casino Employees NLH500 USD420Джеймс Барнетт (США)39 013 USD
2H.O.R.S.E25 000 USD78Джесси Кляйн (США)552 182 USD
3Covid-19 Relief NLH Charity Event1 000 USD260Джереми Осмус (США)48 687 USD
4The Reunion NLH500 USD12 793Лонг Ма (США)512 604 USD
5Omaha Hi-Lo 8 or Better1 500 USD607Коннор Дринан (Канада)163 252 USD
6High Roller NLH 8-Handed25 000 USD135Тайлер Корнелл (США)833 289 USD
7Dealers Choice 6-Handed1 500 USD307Ясвиндер Лалли (Канада)97 915 USD
8NLH Deepstack600 USD4 527Жи Ву (США)281 406 USD
9Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship10 000 USD134Ари Энгель (Канада)317 076 USD
10Super Turbo Bounty NLH 1 000 USD1 640Майкл Перрон (США)152 173 USD
11Heads Up NLH Championship25 000 USD57Джейсон Кун (США)243 981 USD
12Limit Hold'em1 500 USD422Юваль Бронштейн (Израиль)124 374 USD

ONLINE

ИвентНазваниеБай-инКол-во входовПобедительПриз
1NLH Freezout5 300 USD156Мартин Замани (США)210 600 USD
2NLH Big 500500 USD742Марк Херм (США)89 356 USD

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