Новые чемпионы мира по покеру: список всех победителей WSOP 2021

Мировая серия покера продлится с 30 сентября по 17 ноября / Фото: WSOP
30 сентября стартовала Мировая серия покера 2021. В Лас-Вегасе на WSOP разыгрывается 88 золотых браслетов, тогда как еще 10 наград определят чемпионов в онлайне.
В прошлом году серия впервые не состоялась в "живом режиме" из-за пандемии коронавируса. Впрочем, в этом году покеристы вернулись за покерные столы, а попасть на WSOP могут только вакцинированные игроки.
Турнир проводится с 1970 года и за это время на сериях было разыграно 1689 золотых браслетов. Рекордсменом по их количеству является американец Фил Хельмут, у которого 15 таких наград. По 10 титулов у Джонни Чена, Дойла Брансона и Фила Айви.
Все они могут пополнить свою коллекцию в этом году, как и другие покеристы. Финал WSOP намечен на 17 ноября. Вашему вниманию – список всех победителей Мировой серии покера 2021:
|Ивент
|Название
|Бай-ин
|Кол-во входов
|Победитель
|Приз
|1
|Casino Employees NLH
|500 USD
|420
|Джеймс Барнетт (США)
|39 013 USD
|2
|H.O.R.S.E
|25 000 USD
|78
|Джесси Кляйн (США)
|552 182 USD
|3
|Covid-19 Relief NLH Charity Event
|1 000 USD
|260
|Джереми Осмус (США)
|48 687 USD
|4
|The Reunion NLH
|500 USD
|12 793
|Лонг Ма (США)
|512 604 USD
|5
|Omaha Hi-Lo 8 or Better
|1 500 USD
|607
|Коннор Дринан (Канада)
|163 252 USD
|6
|High Roller NLH 8-Handed
|25 000 USD
|135
|Тайлер Корнелл (США)
|833 289 USD
|7
|Dealers Choice 6-Handed
|1 500 USD
|307
|Ясвиндер Лалли (Канада)
|97 915 USD
|8
|NLH Deepstack
|600 USD
|4 527
|Жи Ву (США)
|281 406 USD
|9
|Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship
|10 000 USD
|134
|Ари Энгель (Канада)
|317 076 USD
|10
|Super Turbo Bounty NLH
|1 000 USD
|1 640
|Майкл Перрон (США)
|152 173 USD
|11
|Heads Up NLH Championship
|25 000 USD
|57
|Джейсон Кун (США)
|243 981 USD
|12
|Limit Hold'em
|1 500 USD
|422
|Юваль Бронштейн (Израиль)
|124 374 USD
ONLINE
|Ивент
|Название
|Бай-ин
|Кол-во входов
|Победитель
|Приз
|1
|NLH Freezout
|5 300 USD
|156
|Мартин Замани (США)
|210 600 USD
|2
|NLH Big 500
|500 USD
|742
|Марк Херм (США)
|89 356 USD