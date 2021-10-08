Новые чемпионы мира по покеру: список всех победителей WSOP 2021

Мировая серия покера продлится с 30 сентября по 17 ноября / Фото: WSOP

30 сентября стартовала Мировая серия покера 2021. В Лас-Вегасе на WSOP разыгрывается 88 золотых браслетов, тогда как еще 10 наград определят чемпионов в онлайне.

В прошлом году серия впервые не состоялась в "живом режиме" из-за пандемии коронавируса. Впрочем, в этом году покеристы вернулись за покерные столы, а попасть на WSOP могут только вакцинированные игроки.

Реклама

Турнир проводится с 1970 года и за это время на сериях было разыграно 1689 золотых браслетов. Рекордсменом по их количеству является американец Фил Хельмут, у которого 15 таких наград. По 10 титулов у Джонни Чена, Дойла Брансона и Фила Айви.

Все они могут пополнить свою коллекцию в этом году, как и другие покеристы. Финал WSOP намечен на 17 ноября. Вашему вниманию – список всех победителей Мировой серии покера 2021:

Реклама

Ивент Название Бай-ин Кол-во входов Победитель Приз 1 Casino Employees NLH 500 USD 420 Джеймс Барнетт (США) 39 013 USD 2 H.O.R.S.E 25 000 USD 78 Джесси Кляйн (США) 552 182 USD 3 Covid-19 Relief NLH Charity Event 1 000 USD 260 Джереми Осмус (США) 48 687 USD 4 The Reunion NLH 500 USD 12 793 Лонг Ма (США) 512 604 USD 5 Omaha Hi-Lo 8 or Better 1 500 USD 607 Коннор Дринан (Канада) 163 252 USD 6 High Roller NLH 8-Handed 25 000 USD 135 Тайлер Корнелл (США) 833 289 USD 7 Dealers Choice 6-Handed 1 500 USD 307 Ясвиндер Лалли (Канада) 97 915 USD 8 NLH Deepstack 600 USD 4 527 Жи Ву (США) 281 406 USD 9 Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship 10 000 USD 134 Ари Энгель (Канада) 317 076 USD 10 Super Turbo Bounty NLH 1 000 USD 1 640 Майкл Перрон (США) 152 173 USD 11 Heads Up NLH Championship 25 000 USD 57 Джейсон Кун (США) 243 981 USD 12 Limit Hold'em 1 500 USD 422 Юваль Бронштейн (Израиль) 124 374 USD

ONLINE