Нові чемпіони світу з покеру: список всіх переможців WSOP 2021

Світова серія покеру триватиме з 30 вересня по 17 листопада / Фото: WSOP

30 вересня стартувала Світова серія покеру 2021. У Лас-Вегасі на WSOP розігрується 88 золотих браслетів, тоді як ще 10 нагород визначать чемпіонів в онлайні.

У минулому році серія вперше не відбулася в "живому режимі" через пандемію коронавірусу. Втім, в цьому році гравці повернулися за покерні столи, а потрапити на WSOP можуть тільки вакциновані покеристи.

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Турнір проводиться з 1970 року і за цей час на серіях було розіграно 1689 золотих браслетів. Рекордсменом по їх кількості є американець Філ Хельмут, у якого 15 таких нагород. За 10 титулів у Джонні Чена, Дойла Брансона та Філа Айві.

Всі вони можуть поповнити свою колекцію в цьому році, як і інші покеристи. Фінал WSOP намічений на 17 листопада. До вашої уваги – список всіх переможців Світової серії покеру 2021 :

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Івент Назва Бай-ін Кількість входів Переможець Приз 1 Casino Employees NLH 500 USD 420 Джеймс Барнетт (США) 39 013 USD 2 H.O.R.S.E 25 000 USD 78 Джессі Кляйн (США) 552 182 USD 3 Covid-19 Relief NLH Charity Event 1 000 USD 260 Джеремі Осмус (США) 48 687 USD 4 The Reunion NLH 500 USD 12 793 Лонг Ма (США) 512 604 USD 5 Omaha Hi-Lo 8 or Better 1: 500 USD 607 Коннор Дрінан (Канада) 163 252 USD 6 High Roller NLH 8-Handed 25 000 USD 135 Тайлер Корнелл (США) 833 289 USD 7 Dealers Choice 6-Handed 1: 500 USD 307 Ясвіндер Лаллі (Канада) 97 915 USD 8 NLH Deepstack 600 USD 4 527 Жи Ву (США) 281 406 USD 9 Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship 10 000 USD 134 Арі Енгель (Канада) 317 076 USD 10 Super Turbo Bounty NLH 1 000 USD 1 640 Майкл Перон (США) 152 173 USD 11 Heads Up NLH Championship 25 000 USD 57 Джейсон Кун (США) 243 981 USD 12 Limit Hold & # 39; em 1: 500 USD 422 Юваль Бронштейн (Ізраїль) 124 374 USD

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