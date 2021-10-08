Нові чемпіони світу з покеру: список всіх переможців WSOP 2021

Світова серія покеру триватиме з 30 вересня по 17 листопада / Фото: WSOP
30 вересня стартувала Світова серія покеру 2021. У Лас-Вегасі на WSOP розігрується 88 золотих браслетів, тоді як ще 10 нагород визначать чемпіонів в онлайні.
У минулому році серія вперше не відбулася в "живому режимі" через пандемію коронавірусу. Втім, в цьому році гравці повернулися за покерні столи, а потрапити на WSOP можуть тільки вакциновані покеристи.
Турнір проводиться з 1970 року і за цей час на серіях було розіграно 1689 золотих браслетів. Рекордсменом по їх кількості є американець Філ Хельмут, у якого 15 таких нагород. За 10 титулів у Джонні Чена, Дойла Брансона та Філа Айві.
Всі вони можуть поповнити свою колекцію в цьому році, як і інші покеристи. Фінал WSOP намічений на 17 листопада. До вашої уваги – список всіх переможців Світової серії покеру 2021 :
|Івент
|Назва
|Бай-ін
|Кількість входів
|Переможець
|Приз
|1
|Casino Employees NLH
|500 USD
|420
|Джеймс Барнетт (США)
|39 013 USD
|2
|H.O.R.S.E
|25 000 USD
|78
|Джессі Кляйн (США)
|552 182 USD
|3
|Covid-19 Relief NLH Charity Event
|1 000 USD
|260
|Джеремі Осмус (США)
|48 687 USD
|4
|The Reunion NLH
|500 USD
|12 793
|Лонг Ма (США)
|512 604 USD
|5
|Omaha Hi-Lo 8 or Better
|1: 500 USD
|607
|Коннор Дрінан (Канада)
|163 252 USD
|6
|High Roller NLH 8-Handed
|25 000 USD
|135
|Тайлер Корнелл (США)
|833 289 USD
|7
|Dealers Choice 6-Handed
|1: 500 USD
|307
|Ясвіндер Лаллі (Канада)
|97 915 USD
|8
|NLH Deepstack
|600 USD
|4 527
|Жи Ву (США)
|281 406 USD
|9
|Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship
|10 000 USD
|134
|Арі Енгель (Канада)
|317 076 USD
|10
|Super Turbo Bounty NLH
|1 000 USD
|1 640
|Майкл Перон (США)
|152 173 USD
|11
|Heads Up NLH Championship
|25 000 USD
|57
|Джейсон Кун (США)
|243 981 USD
|12
|Limit Hold & # 39; em
|1: 500 USD
|422
|Юваль Бронштейн (Ізраїль)
|124 374 USD
ONLINE
|Івент
|Назва
|Бай-ін
|Кількість входів
|Переможець
|приз
|1
|NLH Freezout
|5 300 USD
|156
|Мартін Замані (США)
|210 600 USD
|2
|NLH Big 500
|500 USD
|742
|Марк Херм (США)
|89 356 USD