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Україна --
10 жовтня 21:45
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Україна --
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Зоря --
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Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
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Нові чемпіони світу з покеру: список всіх переможців WSOP 2021

Анатолій Дерека
8 жовтня, 19:20
Розповідаємо вам про всіх тріумфаторів Світової серії покеру в цьому році та їх призових

Світова серія покеру триватиме з 30 вересня по 17 листопада / Фото: WSOP

30 вересня стартувала Світова серія покеру 2021. У Лас-Вегасі на WSOP розігрується 88 золотих браслетів, тоді як ще 10 нагород визначать чемпіонів в онлайні.

У минулому році серія вперше не відбулася в "живому режимі" через пандемію коронавірусу. Втім, в цьому році гравці повернулися за покерні столи, а потрапити на WSOP можуть тільки вакциновані покеристи.

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Турнір проводиться з 1970 року і за цей час на серіях було розіграно 1689 золотих браслетів. Рекордсменом по їх кількості є американець Філ Хельмут, у якого 15 таких нагород. За 10 титулів у Джонні Чена, Дойла Брансона та Філа Айві.

Всі вони можуть поповнити свою колекцію в цьому році, як і інші покеристи. Фінал WSOP намічений на 17 листопада. До вашої уваги – список всіх переможців Світової серії покеру 2021 :

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Івент Назва Бай-ін Кількість входів Переможець Приз
1 Casino Employees NLH 500 USD420Джеймс Барнетт (США)39 013 USD
2 H.O.R.S.E 25 000 USD78Джессі Кляйн (США)552 182 USD
3 Covid-19 Relief NLH Charity Event 1 000 USD260Джеремі Осмус (США)48 687 USD
4 The Reunion NLH 500 USD12 793Лонг Ма (США)512 604 USD
5 Omaha Hi-Lo 8 or Better 1: 500 USD607Коннор Дрінан (Канада)163 252 USD
6 High Roller NLH 8-Handed 25 000 USD135Тайлер Корнелл (США)833 289 USD
7 Dealers Choice 6-Handed 1: 500 USD307Ясвіндер Лаллі (Канада)97 915 USD
8 NLH Deepstack 600 USD4 527Жи Ву (США)281 406 USD
9 Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship 10 000 USD134Арі Енгель (Канада)317 076 USD
10 Super Turbo Bounty NLH 1 000 USD1 640Майкл Перон (США)152 173 USD
11 Heads Up NLH Championship 25 000 USD57Джейсон Кун (США)243 981 USD
12 Limit Hold & # 39; em 1: 500 USD422Юваль Бронштейн (Ізраїль)124 374 USD

ONLINE

Івент Назва Бай-ін Кількість входів Переможець приз
1 NLH Freezout 5 300 USD156Мартін Замані (США)210 600 USD
2 NLH Big 500 500 USD742Марк Херм (США)89 356 USD

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