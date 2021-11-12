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Нечего ездить в Россию! У китайцев конфисковали 253 миллиона за организацию нелегальных туров

Андрей Трофимов
12 ноября, 17:40
Китайская полиция накрыла банду организаторов покерных турниров в России, куда незаконно доставляли жителей азиатской страны

Китайцы борятся с организацией нелегальных игр в покер

В Китае были арестованы более 140 человек, участвовавших в организации нелегальных -покерных турниров. В стране до сих пор запрещено участие граждан в азартных играх, за исключением Макао.

Более того, Китайская Народная Республика не разрешает гражданам принимать участие в турнирах в других странах. И все же отследить китайцев заграницей куда сложнее, но местная полиция все же преуспела в этом.

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На днях местные правоохранительные органы разоблачили группировку, которая организовывала покерные туры в Россию. Нелегалы законно пересекали границу под видом рабочей или туристической визы.

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Покеристов отправляли в Приморский край, где и организовывали подпольные турниры. После получения призовых китайцы отчисляли процент организатором и возвращались к себе домой. По итогам операции китайской полиции у организаторов была изъята солидная сумма в 253 миллиона долларов.

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Отметим, что Приморский край ранее входит в состав Китая, однако был передан России по итогам Пекинского договора 1860 года. Административный центр области – Владивосток.