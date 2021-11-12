Нема чого їздити до Росії! У китайців конфіскували 253 мільйони за організацію нелегальних турів

Китайці борються з організацією нелегальних ігор у покер

У Китаї було заарештовано понад 140 осіб, які брали участь в організації нелегальних покерних турнірів. У країні досі заборонена участь громадян в азартних іграх, крім Макао.

Більше того, Китайська Народна Республіка не дозволяє громадянам брати участь у турнірах інших країн. І все ж відстежити китайців закордоном куди складніше, але місцева поліція все ж таки досягла успіху в цьому.

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Днями місцеві правоохоронні органи викрили угруповання, яке організовувало покерні тури до Росії. Нелегали законно перетинали кордон під виглядом робочої чи туристичної візи.

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Покеристів відправляли до Приморського краю, де й організовували підпільні турніри. Після отримання призових китайці відраховували відсоток організатором та поверталися до себе додому. За підсумками операції китайської поліції у організаторів було вилучено солідну суму 253 мільйони доларів.

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Зазначимо, що Приморський край раніше входить до складу Китаю, однак було передано Росії за підсумками Пекінського договору 1860 року. Адміністративний центр області – Владивосток.