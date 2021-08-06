Называл Крым российским: скандальный геймер в нетрезвом виде проиграл крупную сумму в азартные игры

S1mple - один из самых известных геймеров Украины / Фото: Instagram S1mple

Неделю назад известный киберспортсмен Александр S1mple Костылев попал в громкий политический скандал. Активист Сергей Стерненко обнародовал запись, на которой геймер называет Крым частью России.

Теперь же Костылев оказался в другой неприятной ситуации. Киберспортсмен стал участником стрима у его друга Романа CyberFocus Дергача, который специализируется на игре Call of Duty: Warzone.

Во время трансляции Александр умудрился проиграть 600 тысяч рублей (220 тыс. грн) на сайте с азартными играми, которые принимают скины в CS:GO. При этом сам Костылев находился в нетрезвом состоянии, в чем не раз признавался во время трансляции.

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На этом S1mple не остановился и начал обвинять сайт в нечестности. Причиной стало то, что все скины он проиграл одному юзеру, который побеждал в рулетке даже с низким шансом на победу.

К слову, Александр Костылев прокомментировал таки скандал с заявлением о Крыме. На своей страничке в Instagram S1mple отметил, что всегда был сторонником территориальной целостности Украины, а на вопрос о полуострове ответил не задумываясь.

Второй день я получаю негатив в своих соцсетях. Просто из-за клипа с трансляции, прошедшей два года назад, который вырван из контекста. Без понимания происходящего мои слова могут задеть чувства людей. Поэтому лучше объяснюсь. 1. Я за целостность своей страны. Я люблю Украину. Горжусь, что я украинец и представляю страну на мировой сцене. Не один раз выходил с флагом своей страны на самых крупных чемпионатах, потому что для меня это важно. В свое время я ушел из американского клуба Liquid, чтобы вернуться в Украину и продолжить свою карьеру здесь. 2) На видео из трансляции я разминаюсь на тренировке с ботами и просто на автомате отвечал на сообщения. И на этот вопрос я ответил не особо задумываясь, просто предполагая, что человек, который на английском уточняет о ситуации в Крыму на данный момент. Например, какие законы сейчас там по факту действуют для иностранцев, приезда и т.д. 3. Почему же я тогда развернуто не ответил? К сожалению, на английском я не мог ответить так развернуто, как мне хотелось бы, параллельно отвлекаясь на игру. Но я говорил неоднократно на своих трансляциях, что за целостность Украины.