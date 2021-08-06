Називав Крим російським: скандальний геймер в нетверезому вигляді програв велику суму в азартні ігри

S1mple - один з найвідоміших геймерів України / Фото: Instagram S1mple

Тиждень тому відомий кіберспортсмен Олександр S1mple Костилєв потрапив в гучний політичний скандал. активіст Сергій Стерненко оприлюднив запис, на якому геймер називає Крим частиною Росії.

Тепер же Костилєв опинився в інший неприємній ситуації. Кіберспортсмен став учасником стріму у його друга Романа CyberFocus Деркача, який спеціалізується на грі Call of Duty: Warzone.

Під час трансляції Олександр примудрився програти 600 тисяч рублів (220 тис. грн) на сайті з азартними іграми, які приймають скіни в CS:GO. При цьому сам Костилєв знаходився в нетверезому стані, в чому не раз зізнавався під час трансляції.

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На цьому S1mple не зупинився і почав звинувачувати сайт в нечесності. Причиною стало те, що всі скіни він програв одному користувачеві, який перемагав в рулетці навіть з низьким шансом на перемогу.

До слова, Олександр Костилєв прокоментував таки скандал із заявою про Крим. На своїй сторінці в Instagram S1mple зазначив, що завжди був прихильником територіальної цілісності України, а на питання про півострів відповів не замислюючись.

Другий день я отримую негатив у своїх соціальних мережах. Просто через кліп з трансляції, що пройшла два роки тому, який вирваний з контексту. Без розуміння того, що відбувається мої слова можуть зачіпати почуття людей. Тому краще поясню. 1. Я за цілісність своєї країни. Я люблю Україну. Пишаюся, що я українець і представляю країну на світовій сцені. Не один раз виходив з прапором своєї країни на найбільших чемпіонатах, тому що для мене це важливо. Свого часу я пішов з американського клубу Liquid, щоб повернутися в Україну і продовжити свою кар'єру тут. 2) На відео з трансляції я розминаюся на тренуванні з ботами і просто на автоматі відповідав на повідомлення. І на це питання я відповів не особливо замислюючись, просто припускаючи, що людина англійською уточнює про ситуацію в Криму на цей момент. Наприклад, які закони зараз там за фактом діють для іноземців, приїзду і т.д. 3. Чому ж я тоді розгорнуто не відповів? На жаль, англійською я не міг відповісти так розгорнуто, як мені хотілося б, паралельно відволікаючись на гру. Але я говорив неодноразово на своїх трансляціях, що за цілісність України.