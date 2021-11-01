На PokerMatch разыграли более 3 миллионов гривен в именном турнире Глеба Тремзина

Глеб Тремзин провел турнир с тремя миллионами призовых / Фото: PokerMatch

На выходных PokerMatch провел топовый турнир Tremzin's Double Million KO. Ивент прошел под именем одного из экспертов покер-рума Глеба Тремзина.

Событие вызвало большой ажиотаж, ведь еще до старта турнира была перебита гарантия в 2 миллиона гривен. В ивент было сделано 719 входов, что позволило нарастить призовой фонд до отметки 3,23 миллиона.

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В призах оказалось 150 участников, однако сам Глеб до ITM так и не добрался. Эксперт отчаянно бился с оппонентами и даже выполнил три входа в турнир.

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Его вылеты принесли трем участникам по 5 тысяч гривен призовых в качестве награды за нокаут эксперта. В итоге за финальным столом оказалось восемь игроков, а победу праздновал игрок salas19921105 по имени Виталий.

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За победу и нокауты покерист сумел заработать 217,6 тыс. грн, однако раннер-ап ивента ZLIR сумел выиграть больше – 232 тысячи. Все дело в том, что он совершил больше нокаутов, а в концовке игры четверо участников заключили сделку. Видеозапись финалки доступна здесь.

Результаты финального стола Tremzin's Double Million KO :