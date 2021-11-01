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На PokerMatch разыграли более 3 миллионов гривен в именном турнире Глеба Тремзина

Андрей Трофимов
1 ноября, 16:30
Чемпион пополнил свой счет на 217 тысяч гривен, а сам эксперт не смог пройти в призы

Глеб Тремзин провел турнир с тремя миллионами призовых / Фото: PokerMatch

На выходных PokerMatch провел топовый турнир Tremzin's Double Million KO. Ивент прошел под именем одного из экспертов покер-рума Глеба Тремзина.

Событие вызвало большой ажиотаж, ведь еще до старта турнира была перебита гарантия в 2 миллиона гривен. В ивент было сделано 719 входов, что позволило нарастить призовой фонд до отметки 3,23 миллиона.

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В призах оказалось 150 участников, однако сам Глеб до ITM так и не добрался. Эксперт отчаянно бился с оппонентами и даже выполнил три входа в турнир.

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Его вылеты принесли трем участникам по 5 тысяч гривен призовых в качестве награды за нокаут эксперта. В итоге за финальным столом оказалось восемь игроков, а победу праздновал игрок salas19921105 по имени Виталий.

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За победу и нокауты покерист сумел заработать 217,6 тыс. грн, однако раннер-ап ивента ZLIR сумел выиграть больше – 232 тысячи. Все дело в том, что он совершил больше нокаутов, а в концовке игры четверо участников заключили сделку. Видеозапись финалки доступна здесь.

Результаты финального стола Tremzin's Double Million KO :

МестоНик игрокаПризовыеНокауты
1salas19921105195 155 грн22 500 грн
2ZLIR192 098 грн40 000 грн
3menzok169 498 грн20 000 грн
4runner1150 023 грн20 000 грн
5colossus71 900 грн7 500 грн
628greek99957 520 грн17 500 грн
7frutosex41 702 грн12 500 грн