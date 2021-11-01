На PokerMatch розіграли понад 3 мільйони гривень в іменному турнірі Гліба Тремзіна

Гліб Тремзін провів турнір із трьома мільйонами призових / Фото: PokerMatch

На вихідних PokerMatch провів топовий турнір Tremzin's Double Million KO. Івент пройшов під ім'ям одного з експертів покер-руму Гліба Тремзіна.

Подія викликала великий ажіотаж, адже ще до старту турніру було перебито гарантію 2 мільйони гривень. У івент було зроблено 719 входів, що дозволило наростити призовий фонд до позначки 3,23 мільйона.

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У призах опинилося 150 учасників, проте сам Гліб до ITM так і не дістався. Експерт відчайдушно бився з опонентами і навіть виконав три входи до турніру.

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Його вильоти принесли трьом учасникам по 5 тисяч гривень призових як нагороду за нокаут експерта. У підсумку за фінальним столом опинилося вісім гравців, а перемогу святкував гравець salas19921105, на ім'я Віталій.

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За перемогу та нокаути покерист зумів заробити 217,6 тис. грн, однак раннер-ап івента ZLIR зумів виграти більше – 232 тисячі. Вся річ у тім, що він здійснив більше нокаутів, а в кінці гри четверо учасників уклали угоду . Відеозапис фіналу доступний тут.

Результати фінального столу Tremzin's Double Million KO :