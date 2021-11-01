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На PokerMatch розіграли понад 3 мільйони гривень в іменному турнірі Гліба Тремзіна

Андрій Трофімов
1 листопада, 16:30
Чемпіон поповнив свій рахунок на 217 тисяч гривень, а сам експерт не зміг пройти у призи

Гліб Тремзін провів турнір із трьома мільйонами призових / Фото: PokerMatch

На вихідних PokerMatch провів топовий турнір Tremzin's Double Million KO. Івент пройшов під ім'ям одного з експертів покер-руму Гліба Тремзіна.

Подія викликала великий ажіотаж, адже ще до старту турніру було перебито гарантію 2 мільйони гривень. У івент було зроблено 719 входів, що дозволило наростити призовий фонд до позначки 3,23 мільйона.

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У призах опинилося 150 учасників, проте сам Гліб до ITM так і не дістався. Експерт відчайдушно бився з опонентами і навіть виконав три входи до турніру.

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Його вильоти принесли трьом учасникам по 5 тисяч гривень призових як нагороду за нокаут експерта. У підсумку за фінальним столом опинилося вісім гравців, а перемогу святкував гравець salas19921105, на ім'я Віталій.

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За перемогу та нокаути покерист зумів заробити 217,6 тис. грн, однак раннер-ап івента ZLIR зумів виграти більше – 232 тисячі. Вся річ у тім, що він здійснив більше нокаутів, а в кінці гри четверо учасників уклали угоду . Відеозапис фіналу доступний тут.

Результати фінального столу Tremzin's Double Million KO :

Місце Нік гравця Призові Нокаути
1salas19921105 195 155 грн22 500 грн
2ZLIR 192 098 грн40 000 грн
3menzok 169 498 грн20 000 грн
4runner1 150 023 грн20 000 грн
5colossus 71 900 грн7 500 грн
628greek999 57 520 грн17 500 грн
7frutosex 41 702 грн12 500 грн