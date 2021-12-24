Миллионы под елочку в последний уикенд года. Анонс финала Winter Poker Cup

PokerMatch проводит серию Winter Poker Cup / Фото: PokerMatch

Последние выходные этого года подарят любителям покера немало крутых ивентов. Так, на PokerMatch пройдут последние ивенты серии WinterPoker Cup.

До сегодняшнего дня организаторы провели уже 90 турниров по Холдему, Омахе и Китайскому покеру "Ананас". В последние три дня серии пройдет еще 15 событий, в том числе и три Main Event в каждой дисциплине:

Реклама

Сегодня пройдет Главное событие для любителей Омахи. Стартует он в 20:00, а гарантия составит 500 тысяч гривен. Завтра же ожидается Main Event всей серии по Холдему. Турнир пройдет в формате прогрессивного нокаута с гарантированным призовым фондом аж 5 миллионов. Начало – в 20:00. Последнее топ-событие состоится в воскресенье по Китайскому покеру "Ананас". Ивент с гарантией в полмиллиона начнется в 19:30.

Читайте также: PokerMatch приглашает на бесплатный турнир с сумасшедшими призами

Отобраться на все турниры (в том числе и на Главные события) можно через многочисленные сателлиты всего от 1,1 гривны. Расписание событий Winter Poker Cup на ближайшие дни следующее:

Дата Время Название турнира Бай-ин Гарантия 24.12. (пт) 19:00 Day 19 Holdem 250 грн 150 000 грн 24.12. (пт) 20:00 Main Event Omaha PKO 2 500 грн 500 000 грн 24.12. (пт) 19:30 Day 19 OFC Progressive KO 1 000 грн 125 000 грн 24.12. (пт) 20:00 Day 19 PKO 750 грн 750 000 грн 24.12. (пт) 21:30 Day 19 Hyper PKO 110 грн 75 000 грн 25.12. (сб) 19:00 Day 20 Holdem 250 грн 150 000 грн 25.12. (сб) 19:00 Day 20 Omaha PKO 550 грн 150 000 грн 25.12. (сб) 19:30 Day 20 OFC 1 000 грн 125 000 грн 25.12. (сб) 20:00 Main Event PKO 5 500 грн 5 000 000 грн 25.12. (сб) 21:30 Day 20 Hyper PKO 110 грн 100 000 грн 26.12. (вс) 19:00 Day 21 Holdem 250 грн 150 000 грн 26.12. (вс) 19:00 Day 21 Omaha PKO 550 грн 150 000 грн 26.12. (вс) 19:30 Main Event OFC 2 500 грн 500 000 грн 26.12. (вс) 20:00 Day 21 PKO 1 250 грн 750 000 грн 26.12. (вс) 21:30 Day 21 Hyper PKO 110 грн 75 000 грн

Всего же за этот уикенд PokerMatch разыграет не менее 8,5 миллиона гривен. Подробнее о последних турнирах WPC можно узнать на официальном сайте компании.