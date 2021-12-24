26 декабря 17:00 Онлайн
Манчестер Сити --
Лестер --
26 декабря 19:30 Онлайн
Астон Вилла --
Челси --
27 декабря 22:00 Онлайн
Ньюкасл --
Манчестер Юнайтед --
28 декабря 22:00 Онлайн
Лестер --
Ливерпуль --
29 декабря 21:30 Онлайн
Челси --
Брайтон --
29 декабря 22:15 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Сити --
1 января 2022 14:30 Онлайн
Арсенал --
Манчестер Сити --
2 января 2022 18:30 Онлайн
Челси --
Ливерпуль --
3 января 2022 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхэмптон --
6 января 2022 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 января 2022 19:30 Онлайн
Милан --
Рома --
6 января 2022 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполи --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Новости покера

Миллионы под елочку в последний уикенд года. Анонс финала Winter Poker Cup

Андрей Трофимов
24 декабря, 13:05
Крупнейший покер-рум Украины PokerMatch подготовил для игроков крутые ивенты на рождественские выходные с невероятной гарантией

PokerMatch проводит серию Winter Poker Cup / Фото: PokerMatch

Последние выходные этого года подарят любителям покера немало крутых ивентов. Так, на PokerMatch пройдут последние ивенты серии WinterPoker Cup.

До сегодняшнего дня организаторы провели уже 90 турниров по Холдему, Омахе и Китайскому покеру "Ананас". В последние три дня серии пройдет еще 15 событий, в том числе и три Main Event в каждой дисциплине:

Реклама
  1. Сегодня пройдет Главное событие для любителей Омахи. Стартует он в 20:00, а гарантия составит 500 тысяч гривен.
  2. Завтра же ожидается Main Event всей серии по Холдему. Турнир пройдет в формате прогрессивного нокаута с гарантированным призовым фондом аж 5 миллионов. Начало – в 20:00.
  3. Последнее топ-событие состоится в воскресенье по Китайскому покеру "Ананас". Ивент с гарантией в полмиллиона начнется в 19:30.

Читайте также: PokerMatch приглашает на бесплатный турнир с сумасшедшими призами

Отобраться на все турниры (в том числе и на Главные события) можно через многочисленные сателлиты всего от 1,1 гривны. Расписание событий Winter Poker Cup на ближайшие дни следующее:

ДатаВремяНазвание турнираБай-инГарантия
24.12. (пт)19:00 Day 19 Holdem250 грн150 000 грн
24.12. (пт)20:00 Main Event Omaha PKO2 500 грн500 000 грн
24.12. (пт)19:30 Day 19 OFC Progressive KO1 000 грн125 000 грн
24.12. (пт)20:00 Day 19 PKO750 грн750 000 грн
24.12. (пт)21:30 Day 19 Hyper PKO110 грн75 000 грн
25.12. (сб)19:00 Day 20 Holdem250 грн150 000 грн
25.12. (сб)19:00 Day 20 Omaha PKO550 грн150 000 грн
25.12. (сб)19:30 Day 20 OFC1 000 грн125 000 грн
25.12. (сб)20:00 Main Event PKO5 500 грн5 000 000 грн
25.12. (сб)21:30 Day 20 Hyper PKO110 грн100 000 грн
26.12. (вс)19:00 Day 21 Holdem250 грн150 000 грн
26.12. (вс)19:00 Day 21 Omaha PKO550 грн150 000 грн
26.12. (вс)19:30 Main Event OFC2 500 грн500 000 грн
26.12. (вс)20:00 Day 21 PKO1 250 грн750 000 грн
26.12. (вс)21:30 Day 21 Hyper PKO110 грн75 000 грн

Всего же за этот уикенд PokerMatch разыграет не менее 8,5 миллиона гривен. Подробнее о последних турнирах WPC можно узнать на официальном сайте компании.