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Мільйони під ялинку в останній вікенд року. Анонс фіналу Winter Poker Cup

Андрій Трофімов
24 грудня, 13:05
Найбільший покер-рум України PokerMatch підготував для гравців круті івенти на різдвяні вихідні з неймовірною гарантією

PokerMatch проводить серію Winter Poker Cup / Фото: PokerMatch

Останні вихідні цього року подарують шанувальникам покеру чимало крутих івентів. Так, на PokerMatch пройдуть останні івенти серії WinterPoker Cup.

До сьогодні організатори провели вже 90 турнірів з Холдему, Омаху та Китайського покеру "Ананас". В останні три дні серії пройде ще 15 подій, у тому числі й три Main Event у кожній дисципліні:

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  1. Сьогодні пройде Головна подія для любителів Омахи. Стартує він о 20:00, а гарантія становитиме 500 тисяч гривень.
  2. Завтра ж очікується Main Event усієї серії з Холдему. Турнір пройде у форматі прогресивного нокауту із гарантованим призовим фондом аж 5 мільйонів. Початок – о 20:00.
  3. Остання топ-подія відбудеться в неділю по Китайський покер "Ананас". Івент із гарантією у півмільйона розпочнеться о 19:30.

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Відібратися на всі турніри (у тому числі й на Головні події) можна через численні сателіти лише від 1,1 гривні. Розклад подій Winter Poker Cup на найближчі дні:

Дата Час Назва турніру Бай-ін Гарантія
24.12. (пт)19:00 Day 19 Holdem250 грн150 000 грн
24.12. (пт)20:00 Main Event Omaha PKO 2 500 грн 500 000 грн
24.12. (пт)19:30 Day 19 OFC Progressive KO1 000 грн125 000 грн
24.12. (пт)20:00 Day 19 PKO750 грн750 000 грн
24.12. (пт)21:30 Day 19 Hyper PKO110 грн75 000 грн
25.12. (сб)19:00 Day 20 Holdem250 грн150 000 грн
25.12. (сб)19:00 Day 20 Omaha PKO550 грн150 000 грн
25.12. (сб)19:30 Day 20 OFC1 000 грн125 000 грн
25.12. (сб)20:00 Main Event PKO 5 500 грн 5 000 000 грн
25.12. (сб)21:30 Day 20 Hyper PKO110 грн100 000 грн
26.12. (нд)19:00 Day 21 Holdem250 грн150 000 грн
26.12. (нд)19:00 Day 21 Omaha PKO550 грн150 000 грн
26.12. (нд)19:30 Main Event OFC 2 500 грн 500 000 грн
26.12. (нд)20:00 Day 21 PKO1 250 грн750 000 грн
26.12. (нд)21:30 Day 21 Hyper PKO110 грн75 000 грн

Усього ж за цей вікенд PokerMatch розіграє щонайменше 8,5 мільйона гривень. Докладніше про останні турніри WPC можна дізнатися на офіційному сайті компанії.