Мальчишник в Вегасе: 10 поводов посмотреть Мировую серию покера 2021

WSOP возвращается в офлайн-режим и пройдет в "городе грехов" с 30 сентября по 17 ноября

Лас-Вегас ожидает покерный бум / Фото: Cardschat

Этой осенью пройдет Мировая серия покера в Лас-Вегасе. В прошлом году WSOP была отменена из-за пандемии коронавируса.

Однако теперь серия возвращается в привычный режим. Организаторы предложат игрокам море событий, в которых будут разыграны 88 золотых браслетов.

На серию должны приехать все топ-покеристы мира, поэтому борьба обещает быть упорной. Представляем вам 10 главных причин проследить за ивентам WSOP.

1. Долгожданный камбэк.

Покерный мир соскучился по офлайн-турнирам, ведь ни один онлайн-ивент не заменит настоящие ощущения от живой игры. Пандемия заставила покеристов сесть за компьютеры, а эмоции выражать через соцсети. Теперь же наступает "пробуждение".

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Правда, еще неизвестно, в каком формате будет доступна WSOP. Распространение коронавируса штамма "Дельта" может заставить игроков вновь одеть маски или заранее вакцинироваться. Однако одно вряд ли изменится: Мировой серии покера в офлайне быть!

2. Комфортное время года.

Обычно турниры WSOP проходили в Вегасе летом, однако дикая жара мешала игрокам показывать свой максимум.

Средняя температура в Неваде в июле переваливает за 40 градусов Цельсия. Теперь же игроков ожидает комфортная температура 15-23 градуса.

3. Негреану и Айви в погоне за рекордсменом.

Наибольшее количество браслетов в истории выиграл легендарный Фил Хельмут (15). Осенью американец собирается увеличить свой показатель, однако и соперники не дремлют. На дистанцию выйдут лучшие игроки в истории.

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К примеру, у Фила Айви в активе 10 браслетов, а вот у мегапопулярного Даниэля Негреану их всего шесть. Догнать в этом рейтинге Хельмута будет крайне непросто.

4. Возвращение легенды.

Дойл Брансон

Кроме того, на покерную арену возвращается 87-летний Дойл Брансон, который попрощался с игрой три года назад.

На своей страничке в Twitter "Техасская Долли" заявил, что планирует поучаствовать в некоторых турнирах. Отметим, что на его счету также есть 10 браслетов.

5. Последние ивенты в Рио?

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С 2005 года все турниры WSOP проводятся в легендарном казино Rio, однако по слухам этот год может стать последним для заведения.

Два года назад здание было продано нью-йоркскому застройщику Эрику Бирнбауму и он согласился отдать его в аренду экс-хозяевам казино до 2021 года. Возможно, теперь у хозяина здания появятся другие планы.

6. Смешанный турнир HORSE.

Как можно одновременно играть в Холдем, Омаху, Разз и Стад? Первый турнир HORSE предоставит вам отличную возможность понаблюдать за этим действом. Мероприятие будет идти три дня, а вход в турнир составит аж 25000 долларов.

7. Привлечение спортивной аудитории.

Осенью Лас-Вегас будет наполнен не только покером. В городе проводятся соревнования по футболу, а также хоккею. Организаторы готовы привлекать новых поклонников покера, которые не прочь раскинуть картами в перерыве между играми.

8. Главное событие в ожидании рекорда.

В 2019 году Main Event Мировой серии покер собрал аж 8569 входов и едва не побил рекорд, который был установлен в 2006-ом (8773 человека).

Ожидается, что пробуждение офлайн-покера после пандемии вызовет всплеск посещаемости. Цифра вполне может перевалить за 10 тысяч, если не вмешаются эпидемиологические аспекты.

9. Спорный Flip&Go турнир.

Новый вид ивентов появится на WSOP, хотя его формат вызывает вопросы. С самого начала все игроки видят флоп и затем должны сбросить одну из своих закрытых карт.

После этого все автоматически идут олл-ин и только один выигравший игрок продолжает путь. Зайдет ли это событие игрокам?

10. Негреану возобновляет видеоблоги.

Даниэль Негреану – легенда покерного мира / Фото: Instagram Даниэля Негреану

Прошлый год остался не только без живых WSOP, но и без ежедневных стримов самого узнаваемого игрока Даниэля Негреану.

По мнению фанатов канадца, его видеоблоги – одно из самых ярких событий WSOP. Даниэль дает возможность заглянуть в ежедневную рутину игрока, показывая подготовку к каждому событию и другие аспекты Мировой серии.