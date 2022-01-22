Курс биткоина пережил серьезный обвал этой ночью. Что произошло на рынке криптовалют

Биткоин - самая популярная валюта на крипторынке / Фото: Getty Images

Прошлый год стал прорывным для рынка криптовалюты, в том числе и для биткоина. Еще в прошлом январе курс BTC был равен примерно 29 тысяч долларов, а уже в ноябре цена валюты добралась до 69 тысяч.

Тем не менее, вопреки ожидаемому дальнейшему росту, в декабре криптовалюту ожидал резкий спад. Курс биткоина обвалился аж до 45 тысяч долларов буквально за ночь. Эксперты полагают, что наступил крест смерти биткоина.

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На днях цена "битка" пробила отметку в 40К, а сегодня ночью впервые за долгое время добралась до 36 тысяч. Нынче самая популярная криптовалюта торгуется за 35,8 тыс. долларов.

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Пострадали и другие валюты. Еще в конце декабря Ethereum оценивали в 4 тысячи USD, нынче же "эфир" обвалился до отметки 2 470 американских денег. Упала и Solana, снизившаяся за два последних дня со 140 до 100 долларов.

Отметим, что по крипторынку сильно ударили митинги в Казахстане. Страна является второй в мире по хешрейту биткоина, поэтому массовое отключение интернета нанесло большой ущерб целой отрасли.