Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией ❄ Украина в снегу 🇰🇿 Майдан в Казахстане 💼 Дело против Порошенко
СЕГОДНЯ Игра Крипто

Митинги в Казахстане продолжают терроризировать крипторынок! Курс биткоина пробил очередное дно

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 января, 18:10
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
10 января стоимость одного токена BTC опустилась ниже 40 тысяч долларов. Другие криптовалюты также терпят крах
Политическая ситуация в Казахстане влияет на курс биткоина
Политическая ситуация в Казахстане влияет на курс биткоина / Фото: Getty Images

2021 год стал прорывным для биткоина и всего рынка криптовалют. Еще в прошлом январе курс "битка" не дотягивал и до 30 тысяч долларов, тогда как в ноябре цена одного токена добралась уже до 69 тысяч.

Правда, после этого началось пике биткоина. В декабре всего за ночь криптовалюта упала на 12% и стабилизировалась на уровне 44-48 тысяч. А сегодня "биток" пробил еще одну границу.

Реклама

В середине дня курс BTC опустился ниже 40 тысяч и некоторое время держался на отметке 39,7К. Буквально за час биткоин вернулся на уровень 40К+, однако это стало тревожным звоночком для владельцев самой популярной криптовалюты.

Читайте также: Главные цифры 2021 года на рынке криптовалют

Более того, за последний день практически все крупнейшие токены улетели в "минус". Ethereum опустился до цены 2,9 тысячи долларов, Solana стала равна 131 доллару, Polkadot – 25,2 USD, а любимая криптовалюта Илона Маска Dogecoin опустилась до 14 центов.

Реклама

Ранее сообщалось, что за последние 12 лет с момента создания биткоина майнеры приобрели уже 90% всех токенов. При этом запас еще есть, ведь добыча последних 10% токенов ожидается на 2140 год.

Протесты в Казахстане повлияли на хешрейт биткоина

Многие связывают кризис на крипторынке с массовыми акциями протеста в Казахстане. Именно эта страна занимает второе место по хешрейту биткоина.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Новости криптовалют
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

40932.95

Binance Coin (BNB)

416.31

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

124.57

Theta (THETA)

3.79

Опрос
Как создавали биткоин
Опрос

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять