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Красотка Саша Лиу выглядит сногсшибательно на четвертом месяце беременности (фото)

Андрей Трофимов
28 сентября, 22:35
Девушка активно ведет Instagram, где делится своими фотографиями с будущими двойняшками

Саша Лиу находится на четвертом месяце беременности / Фото: Instagram Саши Лиу

Покеристка Саша Лиу является одной из лучших игроков в Омаху среди девушек. Красотка родилась в Тайвани, однако в детстве эмигрировала в Европу.

Сейчас же Саша имеет американское гражданство, но проживает в Германии. Недавно Лиу обручилась со своим парнем, а также рассказала в Instagram о том, что они ждут пополнение в семье.

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Причем, девушка беременна сразу двойней! На своей страничке девушка продолжает вести отчет своего "положения", публикуя фотографии с уже заметно округленным животом.

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Отметим, что за свою карьеру Саша заработала в офлайне чуть более 300 тысяч долларов. На счету девушки 11 триумфов в крупных турнирах, среди которых ивенты по Омахе на Asian Poker Tour и The Wynn Classic в Лас-Вегасе.

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Правда, крупнейшие свои призовые Лиу подняла на Главном событии WSOP 2019. Заняв аж 324 место, девушка получила 38,2 тыс. долларов.

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