28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар 0
Інтер 0
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Новини покеру

Красуня Саша Ліу виглядає неймовірно на четвертому місяці вагітності (фото)

Андрій Трофімов
28 вересня, 22:35
Дівчина активно веде Instagram, де ділиться своїми фотографіями з майбутніми двійнятами

Саша Ліу знаходиться на четвертому місяці вагітності / Фото: Instagram Саші Ліу

Покеристка Саша Ліу є однією з найкращих гравців в Омаху серед дівчат. Красуня народилася в Тайвані, однак в дитинстві емігрувала до Європи.

Зараз же Саша має американське громадянство, але проживає в Німеччині. Нещодавно Ліу заручилася зі своїм хлопцем, а також розповіла в Instagram про те, що вони чекають на поповнення в родині.

Реклама

Причому, дівчина вагітна відразу двійнятами! На своїй сторінці дівчина продовжує вести звіт свого "положення", публікуючи фотографії з уже помітно округленим животом.

Реклама

Відмітимо, що за свою кар'єру Саша заробила в офлайні трохи більше 300 тисяч доларів. На рахунку дівчини 11 тріумфів у великих турнірах, серед яких івенти з Омахи на Asian Poker Tour і The Wynn Classic в Лас-Вегасі.

Читайте також: Фото Фатіми Де Мело, яка брала золото Олімпіади і залишала в дурнях Шевченко

Правда, найбільші свої призові Ліу підняла на Головній події WSOP 2019. Зайнявши аж 324 місце, дівчина отримала 38,2 тис. доларів.

Реклама

Реклама