30 октября 14:00
Мариуполь 2
Динамо 3
30 октября 17:00
Шахтер 4
Десна 1
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
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Ливерпуль --
Атлетико --
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Бешикташ --
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Коронавирус не блефует: в Киеве отменили престижное мероприятие из-за локдауна

Анатолий Дерека
30 октября, 20:15
Серия Grand Final PokerMatch UA Millions должна была пройти в одном из фешенебельных отелей Киева, однако пандемия заставила организаторов поменять планы

Серия PokerMatch UA Millions должна была состояться в отеле "Премьер Палас"

Уже в понедельник на PokerMatch стартует серию турниров International Poker Cup. Крупнейший рум Украины проведет 84 ивента в онлайне, разыграв не менее 18 миллионов гривен.

Кроме того, в конце ноября в киевском отеле "Премьер Палас" должна была стартовать офлайн-серия Grand Final PokerMatch UA Millions. Однако эпидемиологическая ситуация в столице Украины вмешалась в планы организаторов.

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Стало известно, что руководство серии приняло решение о переносе Grand Final PokerMatch UA Millions на конец января 2022 года. В компании утверждают, что развлекательные мероприятия и бизнес не должны быть выше здоровья людей.

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К слову, уже с 1 ноября на PokerMatch начнется серия фриролл-турниров с гарантией 100 тысяч долларов. Вместе с этим в компании рассказали, что в декабре будет организована другая зимняя покерная серия.

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Отметим, что уже с понедельника Киев переходит в красную зону из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом. Данный уровень предполагает ряд ограничений.

В частности, запрещается работа общепитов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, а также проведение массовых мероприятий. Однако эти правила могут не применяться, если 100% работников и посетителей заведения/мероприятия будут вакцинированы