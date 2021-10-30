30 жовтня 14:00
Маріуполь 2
Динамо 3
30 жовтня 17:00
Шахтар 4
Десна 1
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
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Коронавірус не блефує: у Києві скасували престижний захід через локдаун

Анатолій Дерека
30 жовтня, 20:15
Серія Grand Final PokerMatch UA Millions мала пройти в одному з фешенебельних готелів Києва, проте пандемія змусила організаторів змінити плани

Серія PokerMatch UA Millions мала б відбутися в готелі "Прем'єр Палас"

Вже у понеділок на PokerMatch стартує серія турнірів International Poker Cup. Найбільший рум України проведе 84 івенти в онлайні, розігравши щонайменше 18 мільйонів гривень.

Крім того, наприкінці листопада у київському готелі "Прем'єр Палас" мала б стартувати офлайн-серія. Grand Final PokerMatch UA Millions. Проте епідеміологічна ситуація у столиці України втрутилася у плани організаторів.

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Стало відомо, що керівництво серії ухвалило рішення про перенесення Grand Final PokerMatch UA Millions на кінець січня 2022 року. У компанії стверджують, що розважальні заходи та бізнес не повинні бути вищими за здоров'я людей.

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До речі, вже з 1 листопада на PokerMatch розпочнеться серія фрірол-турнірів із гарантією 100 тисяч доларів. Разом з цим у компанії розповіли, що у грудні буде організована інша зимова серія покеру.

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Зазначимо, що вже з понеділка Київ переходить у червону зону через стрімке зростання захворюваності на коронавірус. Цей рівень передбачає низку обмежень.

Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків і магазинів, а також проведення масових заходів. Однак ці правила можуть не застосовуватись, якщо 100% працівників та відвідувачів закладу/заходу будуть вакциновані