Когда геймпады надоели: ТОП-5 киберспортсменов, которые начали играть в покер

Покер оказался для многих бывших киберспортсменов более прибыльным занятием / Фото: Getty Images

Покер становится все более широким видом спорта, доступным не только для профессиональных игроков. Многие бизнесмены и знаменитые личности садятся за игровой стол, чтобы развлечься и по возможности заработать деньги.

Кроме того, данная игра популярна и среди спортсменов из других видов спорта. К примеру, топовые футболисты нередко играют в покер.

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То же самое касается и киберспортсменов, которые привыкли зарабатывать себе имя онлайн. Предлагаем вашему вниманию пятерку самых известных личностей из мира компьютерных игр, которые заявили о себе за покерным столом.

ДАГ ПОЛК (США)

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Американец за последние годы стал одним из самых скандальных покеристов, вызывая на дуэли топ-соперников и скандаля с ними в соцсетях. Однако до того, как сесть за овальный стол, Полк был заядлым игроком в Warcraft 3.

Парень еще со школьных лет выделялся достойными результатами в мире американских геймеров и даже участвовал в World Cyber Games. Однако все это осталось в детстве, ведь после выпуска со школы киберспорт перестал быть важной частью жизни Полка.

Взяв ник WCGRider, Даг окунулся в покер и, похоже, не прогадал, ведь успел завоевать три браслета WSOP и заработать почти 10 миллионов на покере. Возвращаться в киберспорт он не намерен, хотя иногда позволяет себе сыграть в Warcraft или CS:GO.

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БЕРТРАН ГРОСПЕЛЬЕ (Франция)

Француза можно назвать самым успешным киберспортсменом, который перешел за покерный стол. В начале XXI века Гроспелье был одним из самых известных игроков в StarCraft, выступая за терранов в команде eSTRO. Бертран четырежды выходил в финал WCG, став вице-чемпионом в 2001 году.

Часть карьеры Гроспелье провел в Южной Корее, выступая в самых сильных лигах и выходя полуфинал в SKY OSL. Однако в 2005 году он решил покинуть киберспорт, сосредоточившись на покере.

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Именно Бертран ввел моду на темных очки за столом, которые носит до сих пор. Он сумел добиться успеха как в онлайне, так и в живых турнирах. Ему принадлежит достижение из книги рекордов Гиннеса – одновременная игра в 62 турнирах Sit&Go. Француз смог даже выйти в плюс – 23,6 доллара.

Кроме того, на его счет даже "тройная корона", ведь он один из немногих покеристов, кто триумфовал на WSOP, EPT и WPT. Всего же за свою карьеру игрок сумел выиграть почти 15 миллионов долларов.

ИВАН ДЕМИДОВ (Россия)

Иван является известным игроком в симуляторы Age of Empires, StarCraft и Warcraft3. Демидов несколько раз становился чемпионом России, участвовал на WCG, выступая за команду SK Gaming.

В покере россиянин громко заявил о себе в 2008 году на Main Event WSOP. Тогда парень сумел удивить общественность, заняв второе место на Главном турнире серии.

В хедз-апе его победил датчанин Питер Истгейт, однако при этом Иван получил 5,8 млн долларов. Это до сих пор остается его бест-кэшем, ведь его общий доход от покера не перевалил за семь миллионов. При этом Демидов продолжает следить за киберспортом, играя в League of Legends.

ГРИФФИН БЕНГЕР (Канада)

Обладатель символичной для любителей мультфильмов фамилии является легендарным игроком в Counter-Strike, выступая за команды 3D, EG и NoA. Главным достижением Бенгера можно назвать победу на престижном турнире CPL в 2004 году.

Спустя три года парень завершил карьеру в киберспорте и решил заняться покером. Впервые Гриффин заявил о себе в 2011 году благодаря победам в крупных онлайн-ивентах.

В "живых" турнирах лучшим достижением Гриффина стал успех на ЕРТ в 2013 году в Берлине. Это принесло ему 562 тысячи долларов, тогда как общий его заработок на покере перевалил за четыре миллиона. А вот на WSOP пока лучший результат – 7-е место на ивенте в 2016 году.

АЛЕКСАНДР КОСТРИЦЫН (Россия)

Россиянин заработал себе имя в StarCraft и Quake. Александр даже был членом сборной России по SC и выступал за команду Shock Squadron. Позже Кострицын открыл свою школу для старкрафтеров, которой, правда, не судилось долго прожить.

Сев за овальный стол, парень громко заявил о себе в 2008 году благодаря триумфу на Aussie Millions 2008. Тогда Кострицын сумел обыграть самого Эрика Сайдела в хедз-апе, который в последствие станет девятикратным чемпионом WSOP.

Тот успех помог россиянину поднять 1,5 миллиона долларов. В том же году Александр отыграл свой лучший турнир на Мировой серии покера, взяв третье место в ивенте по Семикарточному Стаду.