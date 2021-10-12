Коли геймпади набридли: ТОП-5 кіберспортсменів, які почали грати в покер

Покер виявився для багатьох колишніх кіберспортсменів більш прибутковим заняттям / Фото: Getty Images

Покер стає дедалі більш широким видом спорту, доступним не тільки для професійних гравців. Багато бізнесменів і знаменитих особистостей сідають за ігровий стіл, щоб розважитися і за можливості заробити гроші.

Крім того, дана гра популярна і серед спортсменів із інших видів спорту. Наприклад, топові футболісти нерідко грають в покер.

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Те ж саме стосується і кіберспортсменів, які звикли заробляти собі ім'я онлайн. Пропонуємо вашій увазі п'ятірку найвідоміших особистостей зі світу комп'ютерних ігор, які заявили про себе за столом покеру.

ДАГ ПОЛК (США)

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Американець за останні роки став одним із найскандальніших покеристів, викликаючи на дуелі топ-суперників і скандалячи з ними в соцмережах. Однак до того, як сісти за овальний стіл, Полк був завзятим гравцем у Warcraft 3.

Хлопець ще зі шкільних років виділявся гідними результатами в світі американських геймерів і навіть брав участь в World Cyber Games. Однак все це залишилося в дитинстві, адже після випуску зі школи кіберспорт перестав бути важливою частиною життя Полка.

Взявши нік WCGRider, Даг занурився в покер і, схоже, не прогадав, адже встиг завоювати три браслета WSOP і заробити майже 10 мільйонів на покері. Повертатися в кіберспорт він не має наміру, хоча іноді дозволяє собі зіграти в Warcraft або CS:GO.

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БЕРТРАН ГРОСПЕЛЬЄ (Франція)

Француза можна назвати найуспішнішим кіберспортсменом, який перейшов за покерний стіл. На початку XXI століття Гроспельє був одним з найвідоміших гравців в StarCraft, виступаючи за терранів у команді eSTRO. Бертран чотири рази виходив у фінал WCG, ставши віце-чемпіоном у 2001 році.

Частину кар'єри Гроспельє провів у Південній Кореї, виступаючи в найсильніших лігах і виходячи у півфінал у SKY OSL. Однак 2005 року він вирішив покинути кіберспорт, зосередившись на покері.

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Саме Бертран ввів у моду темні окуляри за столом, які носить досі. Він зумів домогтися успіху як в онлайні, так і в живих турнірах. Йому належить досягнення з книги рекордів Гіннеса – одночасна гра в 62 турнірах Sit & Go. Француз зміг навіть вийти в плюс – 23,6 долара.

Крім того, на його рахунок навіть "потрійна корона", адже він один із небагатьох покеристів, хто тріумфував на WSOP, EPT і WPT. Всього ж за свою кар'єру гравець зумів виграти майже 15 мільйонів доларів.

ІВАН ДЕМИДОВ (Росія)

Іван є відомим гравцем в симулятори Age of Empires, StarCraft і Warcraft3. Демидов кілька разів ставав чемпіоном Росії, брав участь на WCG, виступаючи за команду SK Gaming.

У покері росіянин голосно заявив про себе у 2008 році на Main Event WSOP. Тоді хлопець зумів здивувати громадськість, зайнявши друге місце на Головному турнірі серії.

В хедз-апі його переміг датчанин Пітер Істгейт, однак при цьому Іван отримав 5,8 млн доларів. Це досі залишається його бест-кешем, адже його загальний дохід від покеру не перевалив за сім мільйонів. При цьому Демидов продовжує стежити за кіберспортом, граючи в League of Legends.

ГРІФФІН БЕНГЕР (Канада)

Володар символічного для любителів мультфільмів прізвища є легендарним гравцем в Counter-Strike, виступаючи за команди 3D, EG і NoA. Головним досягненням Бенгера можна назвати перемогу на престижному турнірі CPL в 2004 році.

Через три роки хлопець завершив кар'єру в кіберспорті і вирішив зайнятися покером. Вперше Гріффін заявив про себе у 2011 році завдяки перемогам у великих онлайн-івентах.

В "живих" турнірах кращим досягненням Гріффіна став успіх на ЕРТ в 2013 році в Берліні. Це принесло йому 562 тисяч доларів, тоді як загальний його заробіток на покері перевалив за чотири мільйони. А ось на WSOP поки найкращий результат – 7-ме місце на івенті 2016 року.

ОЛЕКСАНДР КОСТРІЦИН (Росія)

Росіянин заробив собі ім'я в StarCraft і Quake. Олександр навіть був членом збірної Росії у SC і виступав за команду Shock Squadron. Пізніше Костріцин відкрив свою школу для старкрафтерів, якій, щоправда, не судилося довго прожити.

Сівши за овальний стіл, хлопець голосно заявив про себе в 2008 році завдяки тріумфу на Aussie Millions 2008. Тоді Костріцин зумів обіграти самого Еріка Сайдела в хедз-апі, який опісля стане дев'ятикратним чемпіоном WSOP.

Той успіх допоміг росіянинові підняти 1,5 мільйона доларів. У тому ж році Олександр відіграв свій кращий турнір на Світовій серії покеру, взявши третє місце в івенті Семикартковий Стад.