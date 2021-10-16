16 октября 14:00
Мариуполь 1
Металлист 1925 2
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Новости покера

"Как-то посмотрел фильм с Мэлом Гибсоном": история украинского чемпиона мира из Луцка

Андрей Трофимов
16 октября, 15:30
Михаил Гутый выигрывал золотой браслет на WSOP Europ и триумфовал на многих крупных ивентах, а теперь еще и стал амбассадором PokerMatch

Михаил Гутый - один из лучших покеристов Украины / Фото: PokerMatch

В понедельник PokerMatch представил своего нового амбассадора. Им стал один из лучших украинских покеристов Михаил Гутый.

Игрок известен множеством титулов в крупных ивентах, а также триумфом на WSOP Europe. После подписания контракта с покер-румом Михаил дал обширное интервью изданию poker.ua, в котором рассказал о своей карьере и целях в покере.

Реклама

Как начинал играть в покер. Михаил признался, что впервые подсел на игру в карты благодаря фильму с Мэлом Гибсоном, после чего начал играть в онлайне.

"Я с детства любил соревнования, будь то футбол, киберспорт или просто картишки с отцом. Как-то посмотрел фильм "Мэверик" с Мэлом Гибсоном. Мне очень понравилось то, во что они играли.

Захотелось научиться. Тогда я и понятия не имел, что это 5-карточный Дро, а настоящим королем дисциплины сейчас является Техасский Холдем.

Реклама

На одном из покерных сайтов в 2010 году я получил бездепозитный бонус. Прочел самые примитивные стратегии и начал играть. Вскоре я открыл для себя покерный клуб в родном Луцке.

Но для студента там было дороговато. Откладывал стипендию и в выходные ходил играть на турниры по 50-100 гривен. Чувствовал, что благодаря онлайну я могу показывать хорошие результаты.

И вот в конце 2010 года у нас прошел чемпионат Волыни за сумасшедший для меня тогда бай-ин – 2000 гривен. На него я отобрался через два сателлита. И, как в какой-то сказочной истории, мне удалось его выиграть".

Главный трофей в карьере. В 2018 году Гутому покорился его главный титул – браслет на WSOP Europe в Развадове. Покерист утверждает, что ни в коем случае не пошел бы на сделку, если бы ему предложили отказаться от браслета.

"Самый важный трофей – конечно же, браслет WSOPE. У меня есть опыт, когда я в хедз-апе продал кубок RPT в Минске. Но за браслет играл бы в любом случае, даже если оппонент предложил бы мне первое место по деньгам.

А так – не хватает кольца WSOP Circuit. У меня было два проигранных хедз-апа и одно 3-е место в этих событиях. Ну и, конечно, нет кубка с UA Millions. Это вгоняет в тильт! Нужно поработать над 3-max и хедз-апами".

Также игрок рассказал, что его один раз попросили сфотографироваться на улице: "Я не Фил Айви или Даниэль Негреану, чтобы проявлять ко мне интерес. Но однажды в Розвадове люди попросили сфоткаться. Там на большом экране крутили видео с моей победной раздачей".

Реклама

Сборная Украины по матч-покеру. В 2020 году Михаил выиграл Кубок наций вместе со сборной Украины по матч-покеру, а также был признан лучшим игроком турнира. Покерист с теплотой рассказывает об атмосфере в коллективе.

"Играть за сборную, в команде – совсем другие чувства. Покер – это эгоистичная дисциплина, а тут такая ответственность. Но у нас отличный состав и классная атмосфера, поэтому играть – одно удовольствие. Формат матч-покера непривычный, но не просто так мы двукратные чемпионы мира. Разобрались и тут".

В целом же Гутый признается, что играть в Украине ему нравится: "В Украине поля хорошие. Хотелось бы привлечь побольше игроков из-за границы. Сейчас уделю максимум сил, чтобы втащить кубок PokerMatch UA Millions. Хочу популяризировать покер не только в Украине, но и за ее пределами".

Онлайн или офлайн? На этот вопрос у покериста однозначный ответ:

"Конечно, офлайн. За покерными столами встречаю много молодых технически сильных онлайн-игроков. Но из-за нехватки опыта живого покера они не показывают достойных результатов. Люди не понимают все аспекты офлайна, которые выходят за грань лишь одного технического мастерства".

Цели в покере. Михаил поведал, что настроен побывать в Лас-Вегасе, чтобы выступить на Главном событии Мировой серии покера. В этом году у игрока это сделать не получилось.

"Главная мечта – сыграть Main Event WSOP в Лас-Вегасе. После получения браслета я подавался на визу, прямо был уверен, что все пройдет хорошо. Игрокам в покер не отказывают. Видимо, бывает иначе".

Сотрудничество с PokerMatch. Гутый высказал немало лестных слов в адрес покер-рума. Игрок рассказал о сотрудничестве с PokerMatch и назвал основные преимущества компании перед другими румами.

"Я играю в покер 11 лет. И каждый раз за столом хотел показывать, доказывать, что это интеллектуальный спорт, игра мастерства. Я очень рад предоставленной мне возможности осветить это на всю страну.

PokerMatch – отличнейший рум для новичков. Есть кэш и турниры для людей с небольшими банкроллами. Соответственно, доступно много возможностей подняться по лимитам.

Также очень лояльные и простые в понимании акции для гриндеров и различные плюшки для тех, кто играет не так часто. Например, с 13 октября можно получить 330 гривен без депозита. Просто за регистрацию в покер-руме".

Реклама