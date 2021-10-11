Чемпион мира по матч-покеру стал амбассадором PokerMatch

Успешный украинский покерист Михали Гутый вошёл в команду крупнейшего покер-рума Украины

Михаил Гутый - амбассадор PokerMatch / Фото: PokerMatch

В субботу PokerMatch открыл официальную резиденцию в центре Киева. На ней крупнейший покер-рум Украины представил своего нового амбассадора.

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Им стал успешный и популярный украинский покерист Михаил Гутый. Игрок известен не только в нашей стране, но и во всем мире. Уже более семи лет Михаил попадает в призы на крупнейших сериях мира.

В 2018 году Гутому покорилась одна из главных вершин в покерном мире. На турнире серии WSOP Europe в Развадове украинец выиграл золотой браслет, триумфовав в ивенте Turbo Bounty Hunter.

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Кроме того, в составе Национальной сборной Украины покерист из Луцка стал чемпионом мира по матч-покеру и лучшим игроком Кубка Наций-2020. Также в коллекции десятки других трофеев, выигранных как в "живых" турнирах, так и в онлайне.

"Я очень рад присоединиться к PokerMatch в качестве амбассадора. Приятно и волнующе стать частью такого известного покерного бренда и вместе популяризировать покер в Украине и за ее пределами. Для меня это не дежурные банальные слова. Я побывал в офисе PokerMatch, познакомился с командой и мне необычайно понравилось то, что люди горят своим делом. Круто быть в этой команде. В свою очередь я хотел бы показать, что покер – это игра мастерства, это спорт и это наш спорт!", – признался Михаил.

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Михаил стал третьим амбассадором PokerMatch. Помимо него, официальными лицами компании являются самый успешный покерист Украины Евгений Качалов, а также популярный шоумен Вадим Мичковский, известный как Дядя Жора.