"Якось подивився фільм з Мелом Гібсоном": історія українського чемпіона світу з Луцька

Михайло Гутий - один з найкращих покеристів України / Фото: PokerMatch

У понеділок PokerMatch представив свого нового амбасадора. Ним став один з найкращих українських покеристів Михайло Гутий.

Гравець відомий безліччю титулів у великих івентах, а також тріумфом на WSOP Europe. Після підписання контракту з покер-румом Михайло дав обширне інтерв'ю виданню poker.ua, в якому розповів про свою кар'єру і цілі в покері.

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Як починав грати в покер. Михайло зізнався, що вперше підсів на гру в карти завдяки фільму з Мелом Гібсоном, після чого почав грати в онлайні.

"Я з дитинства любив змагання, будь то футбол, кіберспорт чи просто карти з батьком. Якось подивився фільм" Меверік "з Мелом Гібсоном. Мені дуже сподобалося те, у що вони грали. Захотілося навчитися. Тоді я й гадки не мав, що це 5-картковий Дро, а справжнім королем дисципліни зараз є Техаський Холдем.

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На одному з сайтів покеру 2010 року я отримав бездепозитний бонус. Прочитав найпримітивніші стратегії і почав грати. Незабаром я відкрив для себе покерний клуб в рідному Луцьку. Але для студента там було дорогувато. Відкладав стипендію і в вихідні ходив грати на турніри по 50-100 гривень. Відчував, що завдяки онлайну я можу показувати хороші результати. І ось наприкінці 2010 року у нас пройшов чемпіонат Волині за шалений для мене тоді бай-ін – 2000 гривень. На нього я відібрався через два сателіти. І, як в якійсь казковій історії, мені вдалося його виграти".

Головний трофей в кар'єрі. 2018 року Гутому підкорився його головний титул – браслет на WSOP Europe в Развадові. Покерист стверджує, що у жодному разі не пішов би на угоду, якби йому запропонували відмовитися від браслета.

"Найважливіший трофей – звичайно ж, браслет WSOPE. У мене є досвід, коли я в хедз-апі продав кубок RPT в Мінську. Але за браслет грав би в будь-якому випадку, навіть якщо опонент запропонував би мені перше місце по грошах. А так – не вистачає кільця WSOP Circuit. У мене було два програних хедз-апу і одне 3-тє місце в цих подіях. Ну і, звичайно, немає кубка з UA Millions. Це вганяє в тільт! Потрібно попрацювати над 3-maми і хедз-апами".

Також гравець розповів, що його одного разу попросили сфотографуватися на вулиці: "Я не Філ Айві або Даніель Неграну, щоб виявляти до мене інтерес. Але одного разу в Розвадові люди попросили сфоткатися. Там на великому екрані крутили відео з моєю переможною роздачею".

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Збірна України з матч-покеру. 2020 року Михайло виграв Кубок націй разом зі збірною України з матч-покеру, а також був визнаний найкращим гравцем турніру. Покерист з теплотою розповідає про атмосферу в колективі.

"Грати за збірну, в команді – зовсім інші почуття. Покер – це егоїстична дисципліна, а тут така відповідальність. Але у нас відмінний склад і класна атмосфера, тому грати – одне задоволення. Формат матч-покеру незвичний, але не просто так ми дворазові чемпіони світу. Розібралися і тут".

Загалом же Гутий визнається, що грати в Україні йому подобається: "В Україні поля хороші. Хотілося б залучити побільше гравців з-за кордону. Зараз приділю максимум сил, щоб витягти кубок PokerMatch UA Millions. Хочу популяризувати покер не тільки в Україні, а й за її межами".

Онлайн або офлайн? На це запитання у покериста однозначна відповідь:

"Звичайно, офлайн. За покерними столами зустрічаю багато молодих технічно сильних онлайн-гравців. Але через брак досвіду живого покеру вони не показують гідних результатів. Люди не розуміють всі аспекти офлайна, які виходять за межу лише одного технічної майстерності".

Цілі в покері. Михайло розповів, що налаштований побувати в Лас-Вегасі, щоб виступити на Головній події Світової серії покеру. Цього рокуі у гравця це зробити не вийшло.

"Головна мрія – зіграти Main Event WSOP в Лас-Вегасі. Після отримання браслета я подавався на візу, прямо був упевнений, що все пройде добре. Гравцям в покер не відмовляють. Мабуть, буває інакше".

Співпраця з PokerMatch. Гутий висловив чимало приємних слів на адресу покер-руму. Гравець розповів про співпрацю з PokerMatch і назвав основні переваги компанії перед іншими румами.

"Я граю в покер 11 років. І кожен раз за столом хотів показувати, доводити, що це інтелектуальний спорт, гра майстерності. Я дуже радий наданої мені можливості висвітлити це на всю країну. PokerMatch – чудовий рум для новачків. Є кеш і турніри для людей з невеликими банкроллом. Відповідно, є багато можливостей піднятися по лімітах.