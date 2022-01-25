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Илон Маск съест хеппи-мил в прямом эфире из-за кризиса на крипторынке

Анатолий Дерека
25 января, 19:29
Американский миллиардер отреагировал на шутки про McDonald's и теперь готов заключить с сетью ресторанов пари. Все ради пиара криптовалюты Dogecoin

Илон Маск предложил McDonald's пари ради пиара криптовалюты / Фото: Getty Images

Прошлый год стал невероятно успешным для рынка криптовалют. Особенно это касается самой популярной валюты биткоина. Год назад курс BTC был равен примерно 28,5 тысячи долларов, а уже в ноябре цена взлетела до 69К.

Тем не менее, в конце года криптовалюту ожидал обвал. Курс биткоина упал сначала до 45 тысяч долларов, а неделю назад и вовсе достиг 36 тысяч. Эксперты считают, что наступил крест смерти биткоина.

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В связи с кризисом индустрии в Интернете появились мемы, что криптоинвесторам предстоит подыскивать работу в крупнейшей сети фаст-фудов McDonald's. На данную шутку отреагировал и генеральный директор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

Илон Маск – икона современных технологий / Фото: ixbt.com

На своей страничке в Twitter бизнесмен написал, что готов съесть хеппи-мил (меню для детей) в прямом эфире, если McDonald's начнут принимать криптовалюту Dogecoin. Именно Маска считают одним из сооснователей валюты, поскольку часто пиарит ее в соцсетях.

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Забавно, что и это упоминание "доджа" сыграло криптовалюте на руку. За день его цена выросла на 12% и теперь составляет 0,14 долларов.