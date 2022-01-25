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Ілон Маск з'їсть хепі-міл у прямому ефірі через кризу на крипторинку

Анатолій Дерека
25 січня, 19:29
Американський мільярдер відреагував на жарти про McDonald's і тепер готовий укласти із мережею ресторанів парі. Все заради піару криптовалюти Dogecoin

Ілон Маск запропонував McDonald's парі заради піару криптовалюти / Фото: Getty Images

Минулий рік став неймовірно успішним на ринку криптовалют. Особливо це стосується найпопулярнішої валюти біткоїну. Рік тому курс BTC дорівнював приблизно 28,5 тисяч доларів, а вже в листопаді ціна злетіла до 69К.

Проте наприкінці року на криптовалюту чекав обвал. Курс біткоїну впав спочатку до 45 тисяч доларів, а тиждень тому взагалі досяг 36 тисяч. Експерти вважають, що настав хрест смерті біткоїну.

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У зв'язку з кризою індустрії в Інтернеті з'явилися меми, що криптоінвесторам належить підшукувати роботу в найбільшій мережі фаст-фудів McDonald's. На цей жарт відреагував і генеральний директор компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск.

Ілон Маск – ікона сучасних технологій / Фото: ixbt.com

На своїй сторінці в Twitter бізнесмен написав, що готовий з'їсти хепі-міл (меню для дітей) у прямому ефірі, якщо McDonald's почнуть приймати криптовалюту Dogecoin. Саме Маска вважають одним із співзасновників валюти, оскільки часто піарить її у соцмережах.

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Цікаво, що і ця згадка "доджа" зіграла криптовалюті на руку. За день його ціна зросла на 12% і наразі становить 0,14 долара.