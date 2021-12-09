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Горячий старт Winter Poker Cup: промежуточные итоги и расписание турниров на уикенд

Андрей Трофимов
9 декабря, 15:30
Крупнейший покер-рум Украины PokerMatch уже разыграл почти 3 миллиона гривен в последней серии года, однако это только начало

PokerMatch проводит серию Winter Poker Cup / Фото: PokerMatch

В понедельник PokerMatch дал старт серии онлайн-турниров Winter Poker Cup. В течение 21 дня рум проведет аж 105 ивентов, а их общая гарантия составит 26,5 миллиона гривен.

К четвергу уже прошли 15 турниров, в которых определились 14 чемпионов. Единственный двукратным победителем стал стример PokerMatch Степан Соляник, покоривший два ивента за один день. В сумме это принесло ему почти 100К!

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Всего же во все события было сделано более 8 тысяч входов, а в призовых зонах уже оказывались 1125 игроков. На данный момент разыграно уже 2,9 миллиона гривен, а до конца недели общий призовой фонд вырастет еще как минимум на 4,8 миллиона.

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На 9-12 декабря намечено еще 20 турниров по Холдему, Омахе и "Ананасу". Главным событием недели обещает стать субботний ивент Day 6 PKO с гарантией в 1М. Время начала – 20:00, а бай-ин составит 1250 гривен.

ДатаВремяНазвание турнираБай-инГарантия
09.12. (чт)19:00 Day 4 Holdem250 грн125 000 грн
09.12. (чт)19:00 Day 4 Omaha PKО275 грн100 000 грн
09.12. (чт)19:30 Day 4 OFC500 грн80 000 грн
09.12. (чт)20:00 Day 4 PKO 550 грн500 000 грн
09.12. (чт)21:30 Day 4 Hyper PKO 110 грн50 000 грн
10.12. (пт)19:00 Day 5 Holdem250 грн150 000 грн
10.12. (пт)19:00 Day 5 Omaha PKO 550 грн150 000 грн
10.12. (пт)19:30 Day 5 OFC Progressive KO1 000 грн125 000 грн
10.12. (пт)20:00 Day 5 PKO 750 грн750 000 грн
10.12. (пт)21:30 Day 5 Hyper PKO 110 грн75 000 грн
11.12. (сб)19:00 Day 6 Holdem 250 грн150 000 грн
11.12. (сб)19:00 Day 6 Omaha PKO 550 грн150 000 грн
11.12. (сб)19:30 Day 6 OFC 1 000 грн125 000 грн
11.12. (сб)20:00 Day 6 PKO1 250 грн1 000 000 грн
11.12. (сб)21:30 Day 6 Hyper PKO110 грн100 000 грн
12.12. (вс)19:00 Day 7 Holdem250 грн150 000 грн
12.12. (вс)19:00 Day 7 Omaha PKO550 грн150 000 грн
12.12. (вс)19:30 Day 7 OFC Progressive KO1 000 грн125 000 грн
12.12. (вс)20:00 Day 7 PKO750 грн750 000 грн
12.12. (вс)21:30 Day 7 Hyper PKO 110 грн75 000 грн

При этом отобраться во все события можно через сателлиты, которые имеют более дешевый вход. Правила участия в турнирах серии, а также дополнительные акции Winter Poker Cup можно увидеть на официальном сайте PokerMatch.