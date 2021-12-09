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Гарячий старт Winter Poker Cup: проміжні підсумки та розклад турнірів на вікенд

Андрій Трофімов
9 грудня, 15:30
Найбільший покер-рум України PokerMatch вже розіграв майже 3 мільйони гривень в останній серії року, однак це лише початок

PokerMatch проводить серію Winter Poker Cup / Фото: PokerMatch

У понеділок PokerMatch дав старт серії онлайн-турнірів Winter Poker Cup. Протягом 21 дня рум проведе аж 105 івентів, а їх загальна гарантія становитиме 26,5 мільйона гривень.

До четверга вже пройшли 15 турнірів, у яких визначились 14 чемпіонів. Єдиний дворазовим переможцем став стример PokerMatch Степан Соляник, який підкорив два івенти за один день. У сумі це принесло йому майже 100К!

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Усього ж у всі події було зроблено понад 8 тисяч входів, а в призових зонах вже було 1125 гравців. цей розіграно вже 2,9 мільйона гривень, а до кінця тижня загальний призовий фонд зросте ще як мінімум на 4,8 мільйона.

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На 9-12 грудня намічено ще 20 турнірів з Холдему, Омаху та "Ананасу". Головною подією тижня обіцяє стати суботній івент Day 6 PKO із гарантією в 1М. Час початку – 20:00, а бай-ін складе 1250 гривень.

Дата Час Назва турніру Бай-ін Гарантія
09.12. (чт)19:00 Day 4 Holdem 250 грн125 000 грн
09.12. (чт)19:00 Day 4 Omaha PKО 275 грн100 000 грн
09.12. (чт)19:30 Day 4 OFC 500 грн80 000 грн
09.12. (чт)20:00 Day 4 PKO 550 грн500 000 грн
09.12. (чт)21:30 Day 4 Hyper PKO 110 грн50 000 грн
10.12. (пт)19:00 Day 5 Holdem 250 грн150 000 грн
10.12. (пт)19:00 Day 5 Omaha PKO 550 грн150 000 грн
10.12. (пт)19:30 Day 5 OFC Progressive KO 1 000 грн125 000 грн
10.12. (пт)20:00 Day 5 PKO 750 грн750 000 грн
10.12. (пт)21:30 Day 5 Hyper PKO 110 грн75 000 грн
11.12. (СБ)19:00 Day 6 Holdem 250 грн150 000 грн
11.12. (СБ)19:00 Day 6 Omaha PKO 550 грн150 000 грн
11.12. (СБ)19:30 Day 6 OFC 1 000 грн125 000 грн
11.12. (СБ)20:00 Day 6 PKO 1 250 грн1 000 000 грн
11.12. (СБ)21:30 Day 6 Hyper PKO 110 грн100 000 грн
12.12. (нд)19:00 Day 7 Holdem 250 грн150 000 грн
12.12. (нд)19:00 Day 7 Omaha PKO 550 грн150 000 грн
12.12. (нд)19:30 Day 7 OFC Progressive KO 1 000 грн125 000 грн
12.12. (нд)20:00 Day 7 PKO 750 грн750 000 грн
12.12. (нд)21:30 Day 7 Hyper PKO 110 грн75 000 грн

При цьому відібратися у всі події можна через сателіти, які мають більш дешевий вхід. Правила участі у турнірах серії, а також додаткові акції Winter Poker Cup можна побачити на офіційному сайті PokerMatch.