15 октября 17:00
Шахтер 6
Заря 1
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
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Финал Кубка Украины – уже в эти выходные! Что ждет участников в решающие дни серии

Андрей Трофимов
16 октября, 09:15
Сегодня и завтра PokerMatch проведет шесть крутых ивентов серии Ukrainian Poker Cup, в которых разыграет не менее трех миллионов гривен

Кубок Украины по онлайн-покеру завершается 17 октября / Фото: PokerMatch

На этих выходных подходит к концу Кубок Украины по онлайн-покеру. Крупнейший рум страны PokerMatch проведет еще шесть турниров, чтобы определить последних чемпионов городов.

В субботу состоятся три ивента в Кубке Черновцов. Омашисты стартуют в 19:00, а любители Китайского покера OFC – на полчаса позже.

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В Холдем игроки смогут сразится в 20:00 в турнире с гарантией 1 миллион гривен. К слову, если вы сумеете выбить Мастера Черновцов Василия Забродского, вам будет положен приз в размере 1000 ТМ.

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Грандиозное завершение серии состоится завтра в Кубке Киева. Как и сегодня, ивенты по Омахе и "Ананасу" стартуют в 19:00 и 19:30 соответственно.

Ну а вишенкой на торте станет Main Event UPC – Kyiv Cup с гарантией 2 миллиона гривен! Бай-ин события составит 1000 гривен, которую также можно окупить нокаутом Мастера.

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В киевском ивенте им станет чемпион Главного события PokerMatch UA MillionsРичард Нойман. Всего же в этот уик-энд PokerMatch разыграет не менее 3,7 миллионов гривен. Расписание последних ивентов серии выглядит так:

ДатаВремяНазвание турнираИграБай-инГарантия
16.1019:00 PLO Chernivtsi CupPLO2 000 грн400 000 грн
16.1019:30OFC Chernivtsi CupOFC1 000 грн150 000 грн
16.1020:00 Chernivtsi CupHoldem500 грн1 000 000 грн
17.1019:00 PLO5 Kyiv CupPLO5500 грн75 000 грн
17.1019:30 OFC Kyiv CupOFC1 000 грн150 000 грн
17.1020:00 Kyiv CupHoldem1 000 грн2 000 000 грн

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