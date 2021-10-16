Финал Кубка Украины – уже в эти выходные! Что ждет участников в решающие дни серии

Кубок Украины по онлайн-покеру завершается 17 октября / Фото: PokerMatch
На этих выходных подходит к концу Кубок Украины по онлайн-покеру. Крупнейший рум страны PokerMatch проведет еще шесть турниров, чтобы определить последних чемпионов городов.
В субботу состоятся три ивента в Кубке Черновцов. Омашисты стартуют в 19:00, а любители Китайского покера OFC – на полчаса позже.
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В Холдем игроки смогут сразится в 20:00 в турнире с гарантией 1 миллион гривен. К слову, если вы сумеете выбить Мастера Черновцов Василия Забродского, вам будет положен приз в размере 1000 ТМ.
Грандиозное завершение серии состоится завтра в Кубке Киева. Как и сегодня, ивенты по Омахе и "Ананасу" стартуют в 19:00 и 19:30 соответственно.
Ну а вишенкой на торте станет Main Event UPC – Kyiv Cup с гарантией 2 миллиона гривен! Бай-ин события составит 1000 гривен, которую также можно окупить нокаутом Мастера.
В киевском ивенте им станет чемпион Главного события PokerMatch UA MillionsРичард Нойман. Всего же в этот уик-энд PokerMatch разыграет не менее 3,7 миллионов гривен. Расписание последних ивентов серии выглядит так:
|Дата
|Время
|Название турнира
|Игра
|Бай-ин
|Гарантия
|16.10
|19:00
|PLO Chernivtsi Cup
|PLO
|2 000 грн
|400 000 грн
|16.10
|19:30
|OFC Chernivtsi Cup
|OFC
|1 000 грн
|150 000 грн
|16.10
|20:00
|Chernivtsi Cup
|Holdem
|500 грн
|1 000 000 грн
|17.10
|19:00
|PLO5 Kyiv Cup
|PLO5
|500 грн
|75 000 грн
|17.10
|19:30
|OFC Kyiv Cup
|OFC
|1 000 грн
|150 000 грн
|17.10
|20:00
|Kyiv Cup
|Holdem
|1 000 грн
|2 000 000 грн