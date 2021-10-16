Финал Кубка Украины – уже в эти выходные! Что ждет участников в решающие дни серии

Кубок Украины по онлайн-покеру завершается 17 октября / Фото: PokerMatch

На этих выходных подходит к концу Кубок Украины по онлайн-покеру. Крупнейший рум страны PokerMatch проведет еще шесть турниров, чтобы определить последних чемпионов городов.

В субботу состоятся три ивента в Кубке Черновцов. Омашисты стартуют в 19:00, а любители Китайского покера OFC – на полчаса позже.

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В Холдем игроки смогут сразится в 20:00 в турнире с гарантией 1 миллион гривен. К слову, если вы сумеете выбить Мастера Черновцов Василия Забродского, вам будет положен приз в размере 1000 ТМ.

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Грандиозное завершение серии состоится завтра в Кубке Киева. Как и сегодня, ивенты по Омахе и "Ананасу" стартуют в 19:00 и 19:30 соответственно.

Ну а вишенкой на торте станет Main Event UPC – Kyiv Cup с гарантией 2 миллиона гривен! Бай-ин события составит 1000 гривен, которую также можно окупить нокаутом Мастера.

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В киевском ивенте им станет чемпион Главного события PokerMatch UA MillionsРичард Нойман. Всего же в этот уик-энд PokerMatch разыграет не менее 3,7 миллионов гривен. Расписание последних ивентов серии выглядит так: