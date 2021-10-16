Фінал Кубка України – вже цими вихідними! Що чекає на учасників у вирішальні дні серії

Кубок України з онлайн-покеру завершується 17 жовтня / Фото: PokerMatch
Цими вихідними добігає кінця Кубок України з онлайн-покеру. Найбільший рум країни PokerMatch проведе ще шість турнірів, щоб визначити останніх чемпіонів міст.
У суботу відбудуться три івенти в Кубку Чернівців. Омашисти стартують о 19:00, а любителі Китайського покеру OFC – на півгодини пізніше.
Читайте також: PokerMatch активує силу королів – нова гаряча акція покер-руму
У Холдем гравці зможуть пограти о 20:00 в турнірі з гарантією 1 мільйон гривень. До слова, якщо ви зумієте вибити Майстра Чернівців Василя Забродського, вам буде нарахований приз у розмірі 1000 ТМ.
Грандіозне завершення серії відбудеться завтра в Кубку Києва. Як і сьогодні, івенти з Омахи та "Ананасу" стартують о 19:00 і 19:30 відповідно.
Ну а вишенькою на торті стане Main Event UPC – Kyiv Cup з гарантією 2 мільйони гривень! Бай-ін події становитиме 1000 гривень, яку також можна окупити нокаутом Майстра.
У київському івенті ним стане чемпіон Головної події PokerMatch UA Millions Річард Нойман. Всього ж цього вікенду PokerMatch розіграє не менше 3,7 мільйона гривень. Розклад останніх івентів серії виглядає так:
|Дата
|Час
|Назва турніру
|Гра
|Бай-ін
|Гарантія
|16.10
|19:00
|PLO Chernivtsi Cup
|PLO
|2 000 грн
|400 000 грн
|16.10
|19:30
|OFC Chernivtsi Cup
|OFC
|1 000 грн
|150 000 грн
|16.10
|20:00
|Chernivtsi Cup
|Holdem
|500 грн
|1 000 000 грн
|17.10
|19:00
|PLO5 Kyiv Cup
|PLO5
|500 грн
|75 000 грн
|17.10
|19:30
|OFC Kyiv Cup
|OFC
|1 000 грн
|150 000 грн
|17.10
|20:00
|Kyiv Cup
|Holdem
|1 000 грн
|2 000 000 грн