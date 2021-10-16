15 жовтня 17:00
Шахтар 6
Зоря 1
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Фінал Кубка України – вже цими вихідними! Що чекає на учасників у вирішальні дні серії

Андрій Трофімов
16 жовтня, 09:15
Сьогодні і завтра PokerMatch проведе шість крутих івентів серії Ukrainian Poker Cup, в яких розіграє не менше трьох мільйонів гривень

Кубок України з онлайн-покеру завершується 17 жовтня / Фото: PokerMatch

Цими вихідними добігає кінця Кубок України з онлайн-покеру. Найбільший рум країни PokerMatch проведе ще шість турнірів, щоб визначити останніх чемпіонів міст.

У суботу відбудуться три івенти в Кубку Чернівців. Омашисти стартують о 19:00, а любителі Китайського покеру OFC – на півгодини пізніше.

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У Холдем гравці зможуть пограти о 20:00 в турнірі з гарантією 1 мільйон гривень. До слова, якщо ви зумієте вибити Майстра Чернівців Василя Забродського, вам буде нарахований приз у розмірі 1000 ТМ.

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Грандіозне завершення серії відбудеться завтра в Кубку Києва. Як і сьогодні, івенти з Омахи та "Ананасу" стартують о 19:00 і 19:30 відповідно.

Ну а вишенькою на торті стане Main Event UPC – Kyiv Cup з гарантією 2 мільйони гривень! Бай-ін події становитиме 1000 гривень, яку також можна окупити нокаутом Майстра.

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У київському івенті ним стане чемпіон Головної події PokerMatch UA Millions Річард Нойман. Всього ж цього вікенду PokerMatch розіграє не менше 3,7 мільйона гривень. Розклад останніх івентів серії виглядає так:

Дата Час Назва турніру Гра Бай-ін Гарантія
16.1019:00 PLO Chernivtsi Cup PLO2 000 грн400 000 грн
16.1019:30 OFC Chernivtsi Cup OFC1 000 грн150 000 грн
16.1020:00 Chernivtsi Cup Holdem500 грн1 000 000 грн
17.1019:00 PLO5 Kyiv Cup PLO5500 грн75 000 грн
17.1019:30 OFC Kyiv Cup OFC1 000 грн150 000 грн
17.1020:00 Kyiv Cup Holdem1 000 грн2 000 000 грн

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