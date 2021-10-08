FIFA22 поступила в продажу в Украине. Где и за сколько можно купить видеоигру

FIFA22 можно уже приобрести в Украине / Фото: Getty Images
В начале октября Electronic Arts официально выпустила новый футбольный видеосимулятор FIFA22. Главной фишкой симулятора стала технология HyperMotion, с помощью которой в игре появились новые анимации и ракурсы матча. На днях же игра поступила в продажу в украинские магазины.
Где и за сколько можно купить FIFA22? Симулятор доступен в продаже практически во всех крупнейших магазинах электроники Украины.
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Средняя цена на симулятор для PS4 составляет 2000 гривен, тогда как FIFA22 для PS5 можно приобрести в среднем за 2200 гривен. Правда, есть и более дешевые предложения.
|Магазин
|PS4
|PS5
|Rozetka
|1999 грн
|2299 грн
|АЛЛО
|1999 грн
|2299 грн
|Цитрус
|1999 грн
|2299 грн
|COMFY
|1999 грн
|2299 грн
|Фокстрот
|1999 грн
|2299 грн
|MOYO
|1999 грн
|2299 грн
|Brain
|1999 грн
|-
|ITbox
|1999 грн
|2299 грн
|Епіцентр
|1999 грн
|2299 грн
|STYLUS
|1899 грн
|-
|F.ua
|1649 грн
|2299 грн
|Gameshop
|1649 грн
|1849 грн
|МТА
|1689 грн
|1999 грн
|Retromagaz
|1679 грн
|1849 грн
|Touch
|1659 грн
|1719 грн
|Qwertyshop
|1663 грн
|1795 грн
Отметим, что ранее FIFA опубликовала 22 лучших игрока по версии видеосимулятора. В нем также стали доступны Динамо и Шахтер, а также впервые в игре появится сборная Украины.