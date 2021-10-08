7 октября 21:45
Бельгия 2
Франция 3
9 октября 19:00
Финляндия --
Украина --
10 октября 21:45
Испания --
Франция --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
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Бенфика --
Бавария --
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Вильярреал --
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Мальме --
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Главная Игра Киберспорт

FIFA22 поступила в продажу в Украине. Где и за сколько можно купить видеоигру

Анатолий Дерека
8 октября, 17:45
Цены на футбольный симулятор от Electronic Arts стартуют от 1649 гривен, однако крупнейшие сети продают игру дороже

FIFA22 можно уже приобрести в Украине / Фото: Getty Images

В начале октября Electronic Arts официально выпустила новый футбольный видеосимулятор FIFA22. Главной фишкой симулятора стала технология HyperMotion, с помощью которой в игре появились новые анимации и ракурсы матча. На днях же игра поступила в продажу в украинские магазины.

Где и за сколько можно купить FIFA22? Симулятор доступен в продаже практически во всех крупнейших магазинах электроники Украины.

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Средняя цена на симулятор для PS4 составляет 2000 гривен, тогда как FIFA22 для PS5 можно приобрести в среднем за 2200 гривен. Правда, есть и более дешевые предложения.

МагазинPS4PS5
Rozetka1999 грн2299 грн
АЛЛО1999 грн2299 грн
Цитрус1999 грн2299 грн
COMFY1999 грн2299 грн
Фокстрот1999 грн2299 грн
MOYO1999 грн2299 грн
Brain1999 грн-
ITbox1999 грн2299 грн
Епіцентр1999 грн2299 грн
STYLUS1899 грн-
F.ua1649 грн2299 грн
Gameshop1649 грн1849 грн
МТА1689 грн1999 грн
Retromagaz1679 грн1849 грн
Touch1659 грн1719 грн
Qwertyshop1663 грн1795 грн

Отметим, что ранее FIFA опубликовала 22 лучших игрока по версии видеосимулятора. В нем также стали доступны Динамо и Шахтер, а также впервые в игре появится сборная Украины.

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