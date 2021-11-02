Эксперт PokerMatch зовет игроков на дуэль – новая горячая акция от покер-рума

"Экзамен Тремзина" пройдет на PokerMatch

На выходных эксперт PokerMatch Глеб Тремзин провел именной турнир по Холдему, в котором было разыграно более 3 миллионов гривен. А уже в пятницу профи начнет новую акцию "Экзамен Тремзина".

Эксперт приготовил для клиентов интересные испытания. Если вы их выполните, сможете неплохо заработать, а трое самых лучших студентов сразятся с самим Глебом в хедз-апе.

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Что нужно для участия в акции? В любых турнирах по Холдему или Омахе с бай-ином от 100 гривен необходимо:

выбить 100 игроков

попасть 10 раз в IТМ

сгенерировать 500 гривен рейка

Выполнив все три миссии, игроки автоматически попадут во фриролл Tremzin's Exam Freeroll с гарантией 100 тысяч гривен. Таких турниров будет три и проходить они будут по четвергам с 11 по 25 ноября.

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Победитель каждого из фрироллов сможет сразиться с Тремзиным в дуэли и 26 ноября в 20:00. Победите эксперта? Приз в 25 000 гривен упадет вам на счет. Если проиграете, утешительный приз в 5 000 гривен также будет ваш. Подробные правила описаны на сайте PokerMatch. Удачи!