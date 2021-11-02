2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
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Минай --
Маріуполь --
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Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
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Експерт PokerMatch кличе гравців на дуель – нова гаряча акція від покер-руму

Андрій Трофімов
2 листопада, 16:25
Гліб Тремзін чекає "студентів", які пройдуть випробування, на іспит, де можна виграти 25 тисяч гривень

"Іспит Тремзіна" пройде на PokerMatch

На вихідних експерт PokerMatch Гліб Тремзін провів іменний турнір з Холдему, у якому було розіграно понад 3 мільйони гривень А вже у п'ятницю профі розпочне нову акцію "Іспит Тремзіна".

Експерт приготував для клієнтів цікаві випробування. Якщо ви їх виконаєте, зможете непогано заробити, а троє найкращих студентів зіграють із самим Глібом у хедз-апі.

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Що потрібне для участі в акції? У будь-яких турнірах з Холдему або Омахи з бай-іном від 100 гривень необхідно:

  • вибити 100 гравців
  • потрапити 10 разів у ІТМ
  • згенерувати 500 гривень рейка

Виконавши всі три місії, гравці автоматично потраплять у фрірол Tremzin's Exam Freeroll з гарантією 100 тисяч гривень. Таких турнірів буде три і проходитимуть вони щочетверга з 11 по 25 листопада.

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Переможець кожного з фріролів зможе битися з Тремзіним у дуелі та 26 листопада о 20:00. Переможете експерта? Приз 25 000 гривень впаде вам на рахунок. Якщо програєте, втішний приз у 5 000 гривень також буде вашим. Детальні правила описані на сайті PokerMatch. Успіхів!