Едва не побил рекорд! На самом крупном турнире по покеру разыграют 80 миллионов долларов

Главное событие Мировой серии покера едва не побило рекорд посещаемости / Фото: WSOP

Мировая серия покера близится к своей кульминации. Уже прошло два игровых дня Main Event, а многие хайроллеры быстро отправились домой.

Уже завершилась и регистрация на Главное событие, которая продолжалась почти неделю. Многие аналитики прогнозировали, что посещаемость окажется лучшей за всю историю WSOP Main Event.

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Когда же прием заявок был окончен, оказалось, что турниру совсем немного не хватило для рекорда. В 2006 году Главное событие Мировой серии покера собрало 8773 покериста.

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Нынешний ивент же остановился на отметке 8663 человека, что на 110 меньше того показателя. Тем не менее, в рейтинге Main Event этот год занял почетное второе место. Это отразилось и на призовом фонде.

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Победитель турнира получит аж 10 миллионов долларов, тогда как весь призовой фонд перевалил за 80М. Всего деньги с Main Event увезут 1300 игроков, среди которых могут оказаться и украинцы. В гонке остаются Артем Сугак, Александр Трофименко, Артем Металиди и Сергей Баранов.