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Едва не побил рекорд! На самом крупном турнире по покеру разыграют 80 миллионов долларов

Анатолий Дерека
10 июля, 11:29
На Главное событие WSOP заявилось более 8,5 тысячи участников. Победителю достанется золотой браслет и 10 миллионов

Главное событие Мировой серии покера едва не побило рекорд посещаемости / Фото: WSOP

Мировая серия покера близится к своей кульминации. Уже прошло два игровых дня Main Event, а многие хайроллеры быстро отправились домой.

Уже завершилась и регистрация на Главное событие, которая продолжалась почти неделю. Многие аналитики прогнозировали, что посещаемость окажется лучшей за всю историю WSOP Main Event.

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Когда же прием заявок был окончен, оказалось, что турниру совсем немного не хватило для рекорда. В 2006 году Главное событие Мировой серии покера собрало 8773 покериста.

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Нынешний ивент же остановился на отметке 8663 человека, что на 110 меньше того показателя. Тем не менее, в рейтинге Main Event этот год занял почетное второе место. Это отразилось и на призовом фонде.

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Победитель турнира получит аж 10 миллионов долларов, тогда как весь призовой фонд перевалил за 80М. Всего деньги с Main Event увезут 1300 игроков, среди которых могут оказаться и украинцы. В гонке остаются Артем Сугак, Александр Трофименко, Артем Металиди и Сергей Баранов.

МЕСТАПРИЗОВЫЕ
110 000 000 USD
26 000 000 USD
34 000 000 USD
43 000 000 USD
52 250 000 USD
61 750 000 USD
71 350 000 USD
81 075 000 USD
9850 675 USD
10-11675 000 USD
12-13525 000 USD
14-17410 000 USD
18-26323 100 USD
27-35262 300 USD
36-44214 200 USD
45-53176 200 USD
54-62145 800 USD
63-71121 500 USD
72-80101 700 USD
81-8986 000 USD
90-9873 100 USD
99-16162 500 USD
162-22453 900 USD
225-28746 800 USD
288-35040 900 USD
351-41336 000 USD
414-47631 900 USD
477-53928 400 USD
540-60225 500 USD
603-66523 000 USD
666-76421 000 USD
765-86319 000 USD
864-108117 000 USD
1082-130015 000 USD