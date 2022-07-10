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Ледве не побив рекорд! На найбільшому турнірі з покеру розіграють 80 мільйонів доларів

Анатолій Дерека
10 липня, 11:29
На Головну подію WSOP заявилося понад 8,5 тисяч учасників. Переможцю дістанеться золотий браслет та 10 мільйонів

Головна подія Світової серії покеру мало не побила рекорд відвідуваності / Фото: WSOP

Світова серія покеру наближається до своєї кульмінації. Вже пройшло два ігрові дні Main Event, а багато хайролерів швидко вирушили додому.

Вже завершилася й реєстрація на Головну подію, яка тривала майже тиждень. Багато аналітиків прогнозували, що відвідуваність виявиться кращою за всю історію WSOP Main Event.

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Коли ж прийом заявок закінчився, виявилося, що турніру зовсім не вистачило для рекорду. У 2006 році Головну подію Світової серії покеру зібрало 8773 покеристи.

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Нинішній івент же зупинився на позначці 8663 особи, що на 110 менше від того показника. Тим не менш, у рейтингу Main Event цей рік посів почесне друге місце. Це позначилося на призовому фонді.

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Переможець турніру отримає аж 10 мільйонів доларів, тоді як увесь призовий фонд перевищив 80М. Загалом гроші з Main Event заберуть 1300 гравців, серед яких можуть виявитися й українці. У гонці залишаються Артем Сугак, Олександр Трофименко, Артем Металіді та Сергій Баранов.

МІСЦЯ ПРИЗОВІ
110 000 000 USD
26 000 000 USD
34 000 000 USD
43 000 000 USD
52 250 000 USD
61 750 000 USD
71 350 000 USD
81 075 000 USD
9850 675 USD
10-11675 000 USD
12-13525 000 USD
14-17410 000 USD
18-26323 100 USD
27-35262 300 USD
36-44214 200 USD
45-53176 200 USD
54-62145 800 USD
63-71121 500 USD
72-80101 700 USD
81-8986 000 USD
90-9873 100 USD
99-16162 500 USD
162-22453 900 USD
225-28746 800 USD
288-35040 900 USD
351-41336 000 USD
414-47631 900 USD
477-53928 400 USD
540-60225 500 USD
603-66523 000 USD
666-76421 000 USD
765-86319 000 USD
864-108117 000 USD
1082-130015 000 USD