Ледве не побив рекорд! На найбільшому турнірі з покеру розіграють 80 мільйонів доларів

Головна подія Світової серії покеру мало не побила рекорд відвідуваності / Фото: WSOP

Світова серія покеру наближається до своєї кульмінації. Вже пройшло два ігрові дні Main Event, а багато хайролерів швидко вирушили додому.

Вже завершилася й реєстрація на Головну подію, яка тривала майже тиждень. Багато аналітиків прогнозували, що відвідуваність виявиться кращою за всю історію WSOP Main Event.

Реклама

Коли ж прийом заявок закінчився, виявилося, що турніру зовсім не вистачило для рекорду. У 2006 році Головну подію Світової серії покеру зібрало 8773 покеристи.

Читайте також: Блондинка з Австрії виграла жіночий турнір з покеру заради золотого браслета

Нинішній івент же зупинився на позначці 8663 особи, що на 110 менше від того показника. Тим не менш, у рейтингу Main Event цей рік посів почесне друге місце. Це позначилося на призовому фонді.

Реклама

Переможець турніру отримає аж 10 мільйонів доларів, тоді як увесь призовий фонд перевищив 80М. Загалом гроші з Main Event заберуть 1300 гравців, серед яких можуть виявитися й українці. У гонці залишаються Артем Сугак, Олександр Трофименко, Артем Металіді та Сергій Баранов.