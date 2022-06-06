6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Достал всех! Игрок из Германии взбесил соперников за покерным столом

Анатолий Дерека
6 июня, 11:42
Кристофера Фогельсанга перестали любить в покерном мире после его постоянных затягиваний времени

Кристофер Фогельсанг / Фото: WSOP

Вчера на WSOP 2022 подошел к концу ивент №6, в котором 64 спортсмена соревновались в хедз-апах по олимпийской системе. Бай-ин составил немалые 25 тысяч долларов.

Победителем стал Дэн Смит, который в хедз-апе одолел одного из лучших немецких покеристов в истории Кристофера Фогельсанга. Впрочем, в данном турнире куда больше запомнилась игра представителя Германии.

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Причем, не с лучшей стороны. В течение финалки и хедз-апа Фогельсанг максимально тянул время на принятие решения, используя почти каждый раунд лимитированные 2-3 минуты. Даже для того, чтобы сделать "чек".

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Сообщество покеристов возмутилось действиями Кристофера. К примеру, Скотт Сейвер, добывший недавно свой четвертый браслет в карьере, заявил, что Фогельсанг занимается подобными хитростями в каждом турнире.

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А второй самый успешный покерист в истории Джастин Бономо вообще считает, что немца следует забанить на неделю или дольше. Сам Фогельсанг, добывший почти 27 миллионов за карьеру в покере, пока не комментирует атаки в свою сторону.