7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Дістав усіх! Гравець з Німеччини розлютив суперників за покерним столом

Анатолій Дерека
6 червня, 11:42
Крістофера Фогельсанга перестали любити в світі покеру після його постійних затягувань часу

Крістофер Фогельсанг / Фото: WSOP

Вчора на WSOP 2022 добіг кінця івент №6, в якому 64 спортсмени змагалися в хедз-апах з олімпійської системи. Бай-ін становив чималі 25 тисяч доларів.

Переможцем став Ден Сміт, який у хедз-апі здолав одного з найкращих німецьких покеристів в історії Крістофера Фогельсанга. Втім, у цьому турнірі значно більше запам'яталася гра представника Німеччини.

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Причому не з кращого боку. Протягом фіналки та хедз-апу Фогельсанг максимально тягнув час на ухвалення рішення, використовуючи майже кожен раунд лімітовані 2-3 хвилини. Навіть для того, щоб зробити "чек".

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Суспільство покеристів обурилося діями Крістофера. Наприклад, Скотт Сейвер, який нещодавно добув свій четвертий браслет у кар'єрі, заявив, що Фогельсанг займається подібними хитрощами в кожному турнірі.

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А другий найуспішніший покерист в історії Джастін Бономо взагалі вважає, що німця слід забанити на тиждень чи довше. Сам Фогельсанг, який видобув майже 27 мільйонів за кар'єру в покері, поки що не коментує атаки у свій бік.