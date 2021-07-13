Бывший американский легкоатлет сумел обойти Фила Айви в рейтинге самых богатых игроков в покер

Джейсон Кун выиграл шестой ивент PokerGo Cup 2021 / Фото: Instagram Джейсона Куна

В четверг, 8 июля, стартовала крупная серия турниров PokerGo Cup, которая проходит в одном из казино Лас-Вегаса. Организация проведет восемь ивентов, по итогам которых определится обладатель кубка. Первыми чемпионами стали Алекс Фоксен, Джейк Шиндлер и Дилан Линде, а также Али Имсирович, который выиграл аж два ивента на PokerGo Cup.

Сегодня утром подошел к концу шестой ивент. В нем приняли участие 36 игроков, заплативших по 25 тысяч бай-ина. За финальный стол вышли такие тяжеловесы как Джон Риордан, Кэри Катц, Стив Золотов, Томас Уинтерс. Победителем же стал бывший американский легкоатлет Джейсон Кун. Парень не смог себя проявить в атлетике из-за серьезной травмы, однако на покере уже успел заработать более 30 миллионов долларов. К слову, победа в этом соревновании позволила ему обогнать Фила Айви в рейтинге самых богатых покеристов мира.

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Уроженец Западной Виргинии имел второй наименьший стек за финальным столом, однако уже к хедз-апу нарастил его до десятикратного преимущества над Уинтерсом. В итоге в одной из раздач он с парой "девяток" заставил соперника пойти в олл-ин, однако К6 Томаса так и не нашли комбинацию на столе. В общем рейтинге PokerGo Cup Джейсон вышел на второе место с 316 очками, оставаясь позади лишь Али Имсировича с его 423 баллами.

Итоги шестого турнира PokerGo Cup:

Джейсон Кун (США) – 324 тыс. долларов Томас Уинтерс (США) – 218 тыс. долларов Джон Риордан (США) – 144 тыс. долларов Ануж Агарвал (США) – 99 тыс. долларов Кэри Катц (США) – 72 тыс. долларов Стив Золотов (США) – 45 тыс. долларов