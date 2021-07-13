Колишній американський легкоатлет зумів обійти Філа Айві в рейтингу найбагатших гравців у покер

Джейсон Кун виграв шостий івент PokerGo Cup 2021 / Фото: Instagram Джейсона Куна

У четвер, 8 липня, стартувала велика серія турнірів PokerGo Cup, що проходить в одному з казино Лас-Вегаса. Організація проведе вісім івентів, за підсумками яких визначиться володар кубка. Першими чемпіонами стали Алекс Фоксен, Джейк Шиндлер та Ділан Лінде, а також Алі Імсіровіч, який виграв аж два івенти на PokerGo Cup.

Сьогодні вранці підійшов до кінця шостого івент. У ньому взяли участь 36 гравців, які заплатили по 25 тисяч бай-іна. За фінальний стіл вийшли такі важковаговики як Джон Ріордан, Кері Катц, Стів Золотов, Томас Вінтерс. Переможцем же став колишній американський легкоатлет Джейсон Кун. Хлопець не зміг себе проявити в атлетиці через серйозну травму, проте на покері вже встиг заробити понад 30 мільйонів доларів. До слова, перемога в цьому змаганні дозволила йому обігнати Філа Айві у рейтингу найбагатших покеристів світу.

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Уродженець Західної Віргінії мав другий найменший стек за фінальним столом, проте вже до хедз-апу наростив його до десятикратного переваги над Вінтерсом. У підсумку в одній з роздач він з парою "дев'яток" змусив суперника піти в олл-ін, однак К6 Томаса так і не знайшли комбінацію на столі. У загальному рейтингу PokerGo Cup Джейсон вийшов на друге місце з 316 очками, залишаючись позаду лише Алі Імсіровіча з його 423 балами.

Підсумки шостого турніру PokerGo Cup:

Джейсон Кун (США) – 324 тис. доларів Томас Вінтерс (США) – 218 тис. доларів Джон Ріордан (США) – 144 тис. доларів Ануж Агарвал (США) – 99 тис. доларів Кері Катц (США) – 72 тис. доларів Стів Золотов (США) – 45 тис. доларів