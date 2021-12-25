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Боже, какой кайф! Как украинская покеристка выиграла крутую раздачу в интернете (видео)

Андрей Трофимов
25 декабря, 14:20
Вероника Козленко стала участницей дикой ситуации, в которой ее рисковое выставление оправдало себя

Украинская покеристка Вероника Козленко / Фото: Instagram Вероники Козленко

В онлайн-покере нередко происходят странные и нелогические раздачи. Во многом это объясняется не только стечением обстоятельств, но и большим количеством фишей в интернете.

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Забавная ситуация на днях произошла с украинской покеристкой Вероникой Козленко. Девушка решила покатать в одном из онлайн-румов накануне Рождества.

В одной из раздач красотка получила одномастные QJ♥️. Уже на терне украинка собрала флеш, так как на стол легли 5♣️7♥️9♥️5♥️. Впрочем, ривер спутал ей все карты, так как прилетела 7♠️.

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В игре оставалось еще двое соперников, поэтому был риск нарваться на фулл-хаус. И все же Вероника решила рискнуть и пойти в олл-ин, однако уже следующий ее соперник без раздумий сделал "колл".

Девушка уже готова была прощаться с банком, однако оппонент засвет одномастные 9Т♠️. Облегчение у Козленко было немалое, от такого действительно можно словить кайф!

@pokeroffru Вероника (twitch.tv/13_nika_13) выставляется с флешем на ривере во флайте Grand Prix PKO на #partypoker! #покер#стримерша#твичмоменты#покерукраина♬ оригинальный звук – Покерные хайлайты